ЄС хоче продовжити пільговий період для імпорту деяких видів металів із РФ, — Bloomberg

За даними журналістів, пільговий період на закупівлю російської сталі може бути продовжено до жовтня 2028 року.

Держави-члени Європейського Союзу мають намір погодитися на чотирирічне продовження пільгового періоду на купівлю деяких видів сталі в Російської Федерації, перш ніж запровадити повну заборону на імпорт. Про це пише Bloomberg із покликанням на відповідний документ.

Євросоюз запровадив заборону на закупівлю російського сталевого прокату ще 2022 року, проте для деяких видів продукції було передбачено пільговий період до 1 жовтня 2024 року.

Згідно з документами, із якими ознайомилися в агентстві, цей період може бути продовжено до жовтня 2028 року. Автори публікації зазначають, що рішення ще не ухвалено, і наміри країн ЄС можуть змінитися.

Як зазначають журналісти, пільговий період дає можливість одному з найбільших російських виробників сталі ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" відвантажувати сталеві сляби для переробки на спільному підприємстві з інвестиційним підрозділом уряду Валлонії в Бельгії, яке володіє заводами по всій Європі.

Повідомляється, що спільне підприємство попросило продовжити пільговий період в обмін на інвестиції в нову електродугову піч, яка має зробити продукцію більш екологічно чистою.

У пресслужбі Новолипецького металургійного комбінату відмовилися коментувати ситуацію.

Нагадаємо, на 18 грудня заплановано коротку процедуру ухвалення та подальшу публікацію 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. За інформацією ЗМІ, процес затвердження цього блоку санкцій ускладнила Австрія.

Раніше, 30 листопада, журналісти повідомили, що низка країн Євросоюзу не підтримують деякі частини запропонованого Єврокомісією пакета санкцій щодо Росії, зокрема так званий "пункт про заборону Росії".