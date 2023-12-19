Обстріляли промзону Курахового та пошкодили школу: в ОВА повідомили про удари росіян

Ушкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти в населених пунктах Курахове, Новоселівка, Роздолівка, Васюківка, Торське і Зарічне.

Російські окупанти обстріляли промислову зону в Кураховому, завдали ударів по школі та приватних будинках. Подробиці повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз в Telegram.

На Донецькому напрямку за минулу добу ворог здійснив атаки по інфраструктурі. Ушкоджень зазнала школа в Новоселівці Першій Очеретинської громади.

У Кураховому загарбники обстріляли промислову зону. Також відбулися атаки на Роздолівку і Васюківку в Соледарській громаді, Торське і Зарічне Лиманської громади та Сіверськ.

Зазнав атаки й приватний сектор. На Горлівському напрямку три приватні будинки та багатоповерховий будинок у Часовоярській громаді були пошкоджені. На Лисичанському напрямку також пошкоджено будинок у Верхньокам'янському Званівської громади.

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

В районі Бахмута, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 19 грудня, ворог провів 21 атаку. Сили оборони України й надалі завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Поблизу Авдіївки українські захисники стримують російських окупантів. Ворог не полишає спроб оточити місто. Наші воїни стійко тримають оборону й надалі, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони загалом відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Первомайського, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські війська стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбили 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 18 грудня на Херсонщині внаслідок артобстрілу постраждали 9 поліцейських. Вони допомагали цивільним.