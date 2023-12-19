"Місія самогубці": в ОК "Південь" розповіли, як звільнятимуть лівий берег Дніпра (відео)

За словами речниці командування Наталії Гуменюк, на лівобережжі Херсонської області зберігається велике угруповання окупантів, для витіснення якого потрібен високий рівень мотивації.

Збройні сили Російської Федерації зосередили велику кількість живої сили на лівому березі Херсонської області, але Сили оборони України можуть звільнити цю територію, маючи високий рівень мотивації. Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода" 19 грудня.

"Ось це — місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег — і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають", — сказала Гуменюк.

За словами спікера, ситуація на лівобережжі важка, зокрема через обсяг розміщених там окупаційних сил.

"Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією", — заявила вона.

Гуменюк про ситуацію на лівому березі (03:27)

Гуменюк підкреслила, що утримання плацдарму на лівобережжі має велике значення, зокрема для збереження морального духу громадян України, які проживають на окупованих територіях.

Як зазначає речниця, жителі лівого берега вже майже два роки живуть під російською окупацією. За її словами, присутність українських сил на лівобережжі є "потужним сигналом" для цих людей.

Крім того, Гуменюк згадала про психологічний вплив на ворога, який забезпечується присутністю на лівому березі Сил оборони України.

"Вони дійсно в такому непростому стані, коли розуміють команду йти і штурмувати наші позиції", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, за даними DeepState від 14 грудня, ЗС РФ під Кринками на Херсонщині втратили близько десятка осіб живої сили завдяки діям бійців 38 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Наталія Гуменюк 14 грудня також зазначила, що висадка українських військових на лівому березі Херсонщини є лише частиною великої операції. У командуванні наголосили, що ворог час від часу продовжує штурмувати українські позиції.