"Мишача лихоманка": на Куп'янському напрямку росіян "косить" гостра вірусна хвороба, — ГУР

У Головному управлінні розвідки МО України зазначають, що командування військових підрозділів російської армії в Україні ігнорує скарги на лихоманку від солдатів, розглядаючи їх як спробу уникнути участі в бойових діях.

Окупаційні війська Росії на Куп'янському напрямку продовжують зазнавати втрат не тільки внаслідок бойових дій, а й від хвороб. Як повідомили 19 грудня у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у цьому районі зафіксовано масовий спалах так званої "мишачої лихоманки".

Ця вірусна хвороба (Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом) передається від гризунів людині через прямий контакт зі збудником або через частинки мишачих екскрементів у харчових продуктах. Симптоми включають сильні головні болі, високу температуру, висип, зниження тиску, блювоту. Хвороба вражає нирки, тому заражені відчувають сильний біль у попереку та зазнають труднощів із сечовипусканням.

За даними воєнної розвідки, скарги на лихоманку від особового складу російської армії командування ігнорує, розцінюючи їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. У ГУР зазначили, що на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.

"У підсумку — "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів" — резюмували в розвідці.

Нагадаємо, у своїй статті 10 грудня The Wall Street Journal зазначав, що на передовій зараз умови, подібні до подій Першої світової війни. Українські захисники воюють у багнюці та стикаються з напливом гризунів. Волога погода протримається до зимових морозів. Це впливає на пересування бронетехніки, ускладнює можливі прориви й впливає на моральний дух солдатів.