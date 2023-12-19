Удар HIMARS по Скадовську: Росія визнала загибель працівників Слідкому (фото)

Слідчі приїхали на лівий берег Херсонщини з різних регіонів РФ – Нижнього Новгорода, Астрахані, Пензи, Калінінграда.

Під час атаки України по тимчасово окупованому Скадовську загинули п’ятеро працівників Слідчого комітету Росії. Про це повідомляє "Комсомольская Правда".

У повідомлені вказано, що російські правоохоронці отримали смертельні поранення 9 листопада. Ці слідчі приїхали з різних регіонів РФ – Нижнього Новгорода, Астрахані, Пензи, Калінінграда.

"Нагороджені орденами Мужності посмертно", – йдеться у дописі.

Назвали й прізвище окупантів, які загинули. Це майор юстиції Дмитро Катайкін, підполковник юстиції Дмитро Кацуба, капітан юстиції Микита Кривцов, а також двоє молодших сержантів – Олег Лебедєв та Сергій Науменю. Поранення отримали ще кілька співробітників військового слідства, Росгвардії та військової поліції. У повідоленні йдеться про те, що окупанти загинули внаслідок удару HIMARS.

загиблі слідчі РФ Фото: Комсомольська правда

Вибухи у Скадовську 9 листопада

На території Скадовська Херсонської області 9 листопада пролунали вибухи. Володимир Сальдо, так званий "губернатор" Херсонської області, підтвердив, що 11 громадян опинилися у лікарні. Він заявив про те, що одна з ракет нібито була перехоплена комплексами ППО, а інша влучила в приватний сектор, де кілька будинків зазнали пошкоджень.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, зазначив, що ракета приземлилася поруч зі спорудою колишнього колгоспу "Радянська Україна". Росіяни перекрили периметр і нікого не допускали підпускали до місця події.

Після атаки будівлю було повністю знищено, а в ній на момент атаки перебували представники окупаційних військ. Журналісти повідомляли, 10 окупантів загинули, а ще 11 дістали серйозні поранення.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що на території Скадовська прогримів вибух у глибокому тилу російських окупантів — 60 кілометрів від лінії фронту. Учасники підпілля вказали, що можливе попадання за місцем проживання офіцерів військ РФ.