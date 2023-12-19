Не збивають: аеропорти Москви та Брянщину дронами атакували бійці ГУР, — ЗМІ

Операція української воєнної розвідки, як повідомляють журналісти з посиланням на джерела, може ще тривати.

Московські аеропорти та Брянську область 19 грудня атакували бійці Головного управління розвідки (ГУР). Про це "24 Каналу" повідомили джерела в ГУР МО.

У повідомленні йдеться про те, що операція українських розвідників ще триває. Наголошують, що інформація російських пропагандистів про нібито "збиття" безпілотників – неправдива.

"Атака все ще триває", – вказано у дописі.

Атака на аеропорти Москви і Брянську область

БПЛА 19 грудня атакували Москву. Внаслідок події три аеропорти закриті. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в окрузі відбита атака безпілотників. Також Собянін зазначив, що за попередньою інформацією внаслідок падіння дронів руйнувань та постраждалих немає. Втім на місці працюють екстренні служби.

У трьох столичних аеропортах оголосили план "Ковер". Міноборони Росії підтвердило інформацію про атаку БПЛА та заявило, що дрон знищили над одним з районів Московської області.

Також зранку 19 грудня у Росії повідомляли про атаку безпілотних літальних апаратів в інших регіонах. Вибухи чули жителі Брянська.

Очільник Брянської області повідомляв про атаку трьох БПЛА. Він писав, що усі безпілотники були збиті протиповітряною обороною та руйнувань немає.

Нагадаємо, 14 грудня у Нацгвардії розповіли, як російські дрони допомагають ЗСУ. Російські військові застосовують вартісні дрони, проте не вміють із ними справлятися. Окупанти можуть не забити свої дані в БПЛА, тому той залишається "чистим", розповів український військовий на псевдо "Форвард".