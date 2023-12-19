Обіцяли "дві доби на передовій": Нацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта

Ситуацію у своєму підрозділі окупант описав як критичну. За його словами, командування відправляє на штурми військових без підтримки кулеметів і видає лише по два магазини патронів та малу кількість гранат.

Бійці Національної гвардії третьої бригади оперативного призначення "Спартан" на Запорізькому напрямку взяли у полон російського військового. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомили у пресслужбі Нацгвардії.

Російський окупант здався у полон бійцям бригади під час спроби штурму позицій українських воїнів.

За інформацією Нацгвардії, військовий ЗС РФ підписав контракт у листопаді 2023 року, він служив у складі 70-го мотострілецького полку.

"Ситуацію у своєму підрозділі описав як критичну, і саме цим пояснив причину здачі в полон", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за його словами, російське командування обіцяло, що вони будуть на передовій тільки "дві доби та лише в обороні". Однак, як наголосили у Національній гвардії, на позиціях окупант перебував двадцять днів. Він розповів, що російських військових постійно "женуть на штурми" без підтримки кулеметів та видають лише по два магазини патронів й малу кількість гранат.

"У результаті він отримав обмороження ніг та під час спроби штурму позицій українських захисників здався у полон бійцям бригади "Спартан", — зазначають в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Військовий кур'єр" повідомив, що на Куп'янському напрямку в районі Синьківки російські загарбники втратили свої позиції завдяки успішним діям штурмовиків 30-ї окремої механізованої бригади.Також ЗСУ вдалося взяти в полон кількох окупантів, які захотіли жити.

Також раніше повідомлялося, що двоє поранених бійців ЗСУ та ЗС РФ намагалися врятуватися на знищеній позиції. Вони разом прожили 10 днів, надаючи один одному медичну допомогу.