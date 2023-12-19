Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на весь 2024 рік

За інформацією міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, Рим надав Києву сім пакетів допомоги в оборонній сфері.

Кабінет міністрів Італії 19 грудня схвалив на весь 2024 рік продовження військової підтримки України. Про це на офіційному сайті повідомило Міністерство оборони країни.

Тепер рішення має підтвердити парламент. Як зазначається у релізі, у разі підтримки рішення уряду Києву постачатимуться "зброю, засоби, матеріали й обладнання для підтримки військових зусиль проти РФ і захисту беззбройного цивільного населення".

Крім того, очільник оборонного відомства Гвідо Крозетто підкреслив, що не існує жодних політичних проблем щодо підтримки України в урядовій більшості, яка має намір поважати роль і контроль парламенту.

"Я хотів би зазначити, що Італія вирішила бути на боці свободи націй та поваги до міжнародного права з метою досягнення справедливого і тривалого миру", — зауважив Крозетто.

І додав, що війна РФ проти України продовжується "в умовах міжнародної ситуації, що ускладнюється кризою на Близькому Сході та конфліктом між ХАМАСом та Ізраїлем". На його думку, це вимагає від уряду зробити вибір на користь продовження допомоги Києву відповідно до міжнародних зобов'язань, "взятих Італією в ЄС і НАТО".

Рішення було прийнято за ініціативою міністра оборони Гвідо Крозетто, міністра закордонних справ Антоніо Таяні та міністра економіки Джанкарло Джорджетті і, за словами міністра оборони, "за згодою всього уряду".

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим надав Києву сім пакетів допомоги в оборонній сфері.

Нагадаємо, у серпні цьогоріч в Італії заявили про план модернізувати парк танків Ariete за 900 млн євро.