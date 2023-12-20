"Бен Ладен Гази" двічі уникнув полону: сховався в підземних тунелях, — ЗМІ (фото, відео)

За даними журналістів, лідер ХАМАС Ях'я Сінвар змушений постійно пересуватися, намагаючись уникнути полону або ліквідації в районі міста Хан-Юніс, яке називають "новою столицею терору".

Лідер ХАМАС Ях'я Сінвар двічі протягом кількох днів уникав затримання військовослужбовцями Армії оборони Ізраїлю завдяки розгалуженій мережі тунелів у Секторі Гази. Про це повідомляє The Sun.

Сінвара, якого називають "бен Ладеном Гази", переслідують на півдні Сектора, у місті Хан-Юніс, де проходила більша частина недавніх бойових дій.

У Міноборони Ізраїлю кажуть, що місто "стало новою столицею терору", а бойові дії не припиняться доти, доки не доберуться до високопоставлених чиновників ХАМАС", пише The Times of Israel.

Ці повідомлення можуть свідчити про те, що Армія оборони Ізраїлю близька до затримання Ях'ї Сінвара, який, імовірно, останніми тижнями переховувався в місті.

Пресслужба ізраїльської армії повідомляє, що військам вдалося дістатися до тунелів у підземній мережі ХАМАС, де лідер бойовиків міг ховатися незадовго до приходу військ Ізраїлю.

Лідер ХАМАС, за даними ізраїльського Channel 13, який посилається на джерела в розвідслужбах, постійно пересувається, намагаючись уникнути упіймання і ліквідації.

"Найбільший тунель ХАМАС"

Напередодні, 17 грудня, пресслужба ізраїльської армії повідомила, що знайшла найбільший тунель ХАМАС. Розгалужена мережа тягнеться приблизно на 4 км, вхід розташовано за 400 метрів від прикордонного переходу Ерез, "через який жителі Гази щодня потрапляють на територію Ізраїлю для роботи й по медичну допомогу в ізраїльські лікарні".

У Секторі Гази знайшли 1500 підземних шахт і переходів

Повідомляється, що за будівництво підземних тунелів відповідав брат Сінвара — Мохаммед, командувач батальйону в Хан-Юнісі.

Тунелі в Секторі Гази

Від початку війни Ізраїлю і ХАМАС загалом виявили 1500 шахт і підземних переходів.

"Більшість із них розташовані під школами, лікарнями та мечетями, установами ООН і будівлями цивільних організацій. Наші війська зруйнували сотні тунелів ХАМАС і продовжують демонтувати їхню підземну терористичну мережу", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ізраїльської армії, ХАМАС використовує ляльок, що плачуть, і вибухівку в пастках для військових Ізраїлю.

Також повідомлялося, що 15 грудня стало відомо, що бойовики ХАМАС звільнили ще одну ізраїльтянку, але вбили її товариша.