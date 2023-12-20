"Знищено вщент": бійці ССО скоригували HIMARS по ворожому "Граду" та складу БК (відео)

Українські бійці виявили ворожу техніку та склад боєприпасів у лісі за допомогою безпілотника. Після вдалого удару в небо здійнявся вогонь та густий чорний дим.

На Південному напрямку бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ знищили БМ-21 "Град" та склад боєприпасів російських військових. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"ССО скоригували вогонь HIMARS по ворожому "Граду" та польовому складу боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Оператори 73-го морського центру ССО виявили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та польовий склад реактивних снарядів. Українські бійці скоригували вогонь по ворожих цілях за допомогою HIMARS.

"Унаслідок вогневого ураження склад БК та БМ-21 "Град" противника знищено вщент", — наголосили в ССО.

Крім цього, військові опублікували відео, в якому показали, як виявили російську техніку в лісі за допомогою безпілотного літального апарату. Після вдалого удару по цілі, ворожа машина та склад БК загорілися. Після цього відбулися повторні вибухи, в результаті чого в небо здійнявся густий чорний дим.

"Йдемо далі!" — наголосили бійці ССО.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що 14-й окремий полк Збройних сил України знищили станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", яка перехоплювала дрони та шкодила зв'язку, й радіолокаційну станцію, що підсвічувала цілі для ЗРК "Бук М2". Крім цього, противник втратив "Бук".

19 грудня у пресслужбі Державної прикордонної служби заявили, що бійці знешкодили російські дрони за допомогою антидронових рушниць. У результаті ворожі БПЛА розірвалися на шматки.