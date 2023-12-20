За 30 км від лінії фронту: FPV-дрон знищив російську РСЗВ "Ураган", — соцмережі (відео)

Українські бійці уразили російську техніку в районі села Абрикосівка біля Національного парку "Олешківські піски" Херсонської області.

Українські військові знищили російську БМ-27 "Ураган" за 30 кілометрів від лінії фронту на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомили в Telegram-каналі "Скадовський захисник".

"Сьогодні знищили ураган п*дорів в районі селища Абрикосівка. До речі, використовували новий дуже цікавий FPV. Дальність роботи просто вражає", — йдеться у повідомленні.

Російська військова техніка стояла в районі села Абрикосівка біля Національного парку "Олешківські піски". Також у Telegram-каналі опублікували відео, на якому українські бійці виявили ворожий "Ураган" посеред дороги за допомогою безпілотного літального апарату. Проте вже після удару БПЛА ворожа машина загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що оператори 73-го морського центру Сил Спеціальних операцій ЗСУ знищили російську БМ-21 "Град" та польовий склад боєприпасів на Південному напрямку. Українські бійці скоригували вогонь HIMARS по ворожих позиціях, у результаті чого відбувся вибух, а в небо здійнявся густий чорний дим.

Того ж дня речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун заявив, що в Донецькій області російські окупанти втратили 13 одиниць бойових броньованих машин, чотири танки, САУ 2С5 "Гіацинт" за 19 грудня. За його словами, серед втрат була бойова система БТР-82 з рідкісною гарматою.