Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році, — Данілов (відео)

В Україні можуть відновити авіасполучення, якщо вирішать питання із захистом аеропортів, страхуванням та компаніями, які будуть здійснювати перельоти, розповідає секретар РНБО.

Авіасполучення в Україні може бути відновлене наступного року, але для цього необхідно вирішити кілька ключових питань. Про це під час телемарафону 20 грудня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що зараз розглядаються кілька пропозицій, як можна відновити авіасполучення в Україні, але "є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити".

"По-перше, це — захист тих летовищ, де буде вирішать розпочати використання літаків. По-друге, має бути готова інфраструктура. Має бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страхування ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це теж питання", — пояснив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що спільними зусиллями в Україні вдасться закрити питання відновлення авіасполучення і припустив, що це може бути зроблено вже наступного року.

Нагадаємо, що мер Тбілісі та генеральний секретар керівної партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що Грузія не приєднується до антиросійських санкцій, а питання щодо доцільності авіасполучення з Росією стоятиме на порядку денному після того, вона як стане членом Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777-300ER 19 грудня евакуювали з аеропорту "Бориспіль" до Європи.