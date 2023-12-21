ЗС РФ просунулися біля Бахмута: в ISW розповіли, які території захопив ворог (карта)

Бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута. За даними російського військкора, окупанти збільшили темпи своїх операцій на півночі від Кліщіївки, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 20 грудня.

"Російські військові нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 19 грудня, окупанти незначно просунулися на південний захід від Спірного, що за 25 кілометрів на північний схід від Бахмута. Також Міністерство оборони Росії повідомило про те, що ЗСУ нібито невдало атакували неподалік села Пазено.

Аналітики зазначили, що повідомлялося, нібито 20 грудня росіяни просунулися на захід від Бахмута, проте ISW не зміг підтвердити зміни на лінії фронту в цьому районі. За повідомленням російського військкора, ЗС РФ просунулися вздовж фронту шириною 530 метрів та глибиною 170 метрів на заході від Хромового та вздовж фронту шириною в три кілометри біля Іванівського, проте аналітики не спостерігали видимого підтвердження цього.

За даними російських блогерів, частина російської бригади "Север-V" Добровольчого корпусу просунулася на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, також російські військові просунулися на південний захід від міста в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Українські та російські джерела заявили, що бої тривають на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута. Крім цього, російський військкор стверджував, що ЗС РФ збільшили темпи своїх операцій на півночі від Кліщіївки. Радник "ДНР" Ян Гагін стверджує, що українські військові здійснили контратаки на захід від Бахмута.

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 19 грудня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські військові продовжують посилювати тиск на позиції ЗСУ в районі Бахмута Донецької області. З його слів, ворог планує вийти на Часів Яр.

18 грудня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що росіяни на Бахмутському напрямку зосередили близько 62 тисяч військових. Він зазначив, що окупанти підтягують резерви для поповнення втрат.