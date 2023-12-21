Бої за Авдіївку: ЗС РФ пішли в наступ з трьох сторін, — ISW (карта)

Ворог стверджував, що незначно просунувся на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, проте аналітики не спостерігали візуальних доказів цього.

Збройні сили Російської Федерації пішли в атаки на північному заході, заході та південному заході від Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 20 грудня.

Аналітики з посиланням на російського військкора повідомили, що Сили оборони контратакують навколо Авдіївки. Крім цього, росіяни стверджували, що військові РФ нібито незначно просунулися на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, проте ISW не спостерігав візуальних доказів цього. За інформацією російських та українських джерел, окупанти атакували на північному заході, заході та південному заході від міста біля Авдіївської промислової зони та коксохімічного заводу.

Авдіївський напрямок

Втрати ЗС РФ

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 20 грудня заявив, що за два місяці окупанти втратили майже 25 тисяч особового складу в боях у Донецькій області, зокрема 80% втрат — на Авдіївському напрямку. З його слів, ворог часто формує роти з деградованих підрозділів для атаки біля Авдіївки, проте в районі також продовжують воювати деякі добре навчені та оснащені підрозділи.

Нагадаємо, 20 грудня у ЗМІ повідомили, що ворог не припиняє атакувати Авдіївку Донецької області. ЗСУ стримують "м'ясні" штурми ЗС РФ та не дають просунутися вперед. За інформацією українських військових, росіяни йдуть по трупах своїх солдатів або прикидаються мертвими.

Того ж дня військовослужбовець першого загону центру спецпризначення "Омега" з позивним "Зигзаг" повідомив, що російські військові хочуть перерізати "дорогу життя", що веде до Авдіївки. Завдяки цій "дорозі життя" ЗСУ отримують всі необхідні ресурси та підтримку.