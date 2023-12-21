"Це складне завдання": експерти розповіли, чи є загроза наступу ЗС РФ на Часів Яр

За словами військових експертів, російські війська не можуть здійснити "стрімкий кидок". Вони лише здатні долати по 50-100 метрів на день, а після — знову відступати на колишні позиції.

Російські військові продовжують концентрувати свої війська в районі Бахмута і Кліщіївки. Їхній намір явно полягає у здійсненні наступу на Часів Яр, а потім на Костянтинівку, з подальшим виходом до кордонів Донецької області. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Так, військовий експерт Олексій Гетьман підкреслив, що важливо не нехтувати погрозами в період наступу противника. Він зазначив, що російські джерела раніше робили заяви про захоплення, як наприклад, Хромового на Донеччині.

"Це не зовсім так, Хромове ще в сірій зоні. Селище всього за сотню метрів від західних околиць Бахмута, а до Часового Яру кілька кілометрів. Звісно, вони прагнуть вийти на Часів Яр. Чи зможуть? Будемо сподіватися, що ні", — сказав він.

Натомість експерт з питань оборони Олександр Коваленко висловлює думку, що ймовірно російські сили не здатні на швидкий наступальний прогрес. Він зазначає, що, можливо, вони можуть долати лише 50-100 метрів на день, і навіть з таким темпом руху стикаються з певними труднощами.

"Сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом, просування від Бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна говорити про те, що вони швидко досягнуть мети з виходу на Часів Яр і нав'язують бої в самому місті? Ні. Це складне завдання, виконання може зайняти кілька місяців", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 19 грудня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські військові продовжують посилювати тиск на позиції ЗСУ в районі Бахмута Донецької області. За його словами, ворог планує вийти на Часів Яр.

18 грудня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо розповів, що росіяни на Бахмутському напрямку зосередили приблизно 62 тисячі військових. Він зазначив, що окупанти підтягують резерви для поповнення втрат.