"Може бути оперативна пауза": РФ наступатиме на Авдіївку до виборів Путіна, — експерт

За словами військового експерта Олександра Коваленка, якщо у окупантів вийде оточити місто, це стане приводом для російської пропаганди "казати про успіхи спецоперації".

Активний наступ російських окупантів в районі Авдіївки продовжиться до президентських виборів в Російській Федерації, щоб отримати хоч якісь результати на війні в Україні. Після цього на відповідній території може виникнути певна перерва в бойових діях. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що від початку наступу у жовтні у боях за Авдіївку російські сили понесли втрати в понад 13 тисяч військових, при цьому вдалося захопити лише 11 квадратних кілометрів території.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, активна фаза триватиме щонайменше до виборів президента Росії Володимира Путіна. Однак, якщо до цього у окупантів вийде оточити місто, це стане приводом для російської пропаганди "казати про успіхи спецоперації".

"Наступ на Авдіївку продовжиться й у 2024 році, наступатимуть інтенсивно. Тільки після виборів може бути якась оперативна пауза", — наголошує Коваленко.

Бої за Авдіївку: деталі

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 20 грудня повідомили, що Збройні сили Російської Федерації пішли в атаки на північному заході, заході та південному заході від Авдіївки Донецької області.

Також росіяни стверджували, що військові РФ нібито незначно просунулися на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, проте ISW не спостерігав візуальних доказів цього.

За інформацією російських та українських джерел, окупанти атакували на північному заході, заході та південному заході від міста біля Авдіївської промислової зони та коксохімічного заводу.

Нагадаємо, 20 грудня у ЗМІ повідомили, що ворог не припиняє атакувати Авдіївку Донецької області. ЗСУ стримують "м'ясні" штурми ЗС РФ та не дають просунутися вперед. За інформацією українських військових, росіяни йдуть по трупах своїх солдатів або прикидаються мертвими.