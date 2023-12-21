ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю щодо перемир'я в обмін на визволення заручників, – ЗМІ

Ізраїль, за даними посередників з Єгипту, пропонував на тиждень припинити повітряні та наземні операції на території сектору Гази в обмін на звільнення близько 40 заручників, яких утримують бойовики.

ХАМАС не підтримав пропозицію Ізраїлю щодо припинення бойових дій на один тиждень в обмін на десятки заручників. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У повідомленні йдеться про те, що терористичне угруповання не має наміру обговорювати звільнення своїх ізраїльських полонених. З посиланням на єгипетських чиновників заявлено, що цього не відбудеться доки не набуде чинності припинення вогню.

Ізраїль, за даними посередників з Єгипту, пропонував на тиждень припинити повітряні та наземні операції на території сектору Гази в обмін на звільнення близько 40 заручників, яких утримують бойовики.

ХАМАС та "Ісламський джихад", як йдеться у повідомлені, щоб Ізраїль припинив свій наступ до початку обговорень потенційної угоди, звільнив усіх палестинських ув'язнених та утримуваних учасників угруповань. Ізраїль не погодився на такі умови.

Єгипетські чиновники запевнили журналістів, що відмову ХАМАСу від цієї пропозиції не варто розглядати як провал перемовин. Угруповання цими діями намагається домогтися майбутніх поступок із боку Ізраїлю.

Війна у секторі Гази та пропозиція перемир'я

Ізраїль запропонував ХАМАСу умови перемир’я на один тиждень, як повідомили видання Axios, щоб змусити звільнити близько 40 заручників. Згідно з пропозицією Ізраїлю, як йшлося в повідомленні, до групи звільнених мають увійти жінки. Також це стосується чоловіків віком від 60 років, хворих або важко поранених заручників, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Ізраїльські офіційні особи розповіли, що завдяки цьому плану Ізраїль погоджується на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. Це перша пропозиція країни після зриву угоди минулого місяця, яка призвела до семиденного припинення вогню та звільнення понад 100 заручників.

Нагадаємо, у листопаді ХАМАС назвали умову звільнення ізраїльських чоловіків-заручників. Бійці угруповання висловили готовність обговорити можливість повернення чоловіків, які є заручниками в Ізраїлі, в обмін на звільнення кількох "високопоставлених палестинців" з ізраїльських в'язниць.