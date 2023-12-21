"Шансів повернутися до Херсона у ворога немає", — Гуменюк

За заявою ОК "Південь", фортифікація берегової лінії досить надійна, і вона постійно вдосконалюється.

Правобережжя Херсонщини надійно захищене і шансів захопити Херсон у ворога немає. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, фортифікація берегової лінії досить надійна, і вона постійно вдосконалюється.

"Зрозуміло, що ми воліємо максимально убезпечити і цивільне населення, і свої позиції від ворога, але можемо зазначити, що географічно правий берег вищий за лівий, і намагань ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо", — наголосила Гуменюк.

Вона зауважила, що противник маневрує серед островів там, де може дозволити собі якісь розшуки і потрапляння на українські позиції, щоб проводити диверсійну розвідувальну діяльність. Проте наближатися до правого берега і повернутися до Херсона в окупантів шансів немає.

Гуменюк наголосила, що ворог не встигає змінювати позиції та укріплюватись через активну роботу Сил оборони.

Додамо, що ЗСУ знищили батареї РСЗВ "Ураган", з яких росіяни обстрілювали Херсон. Про це також повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Раніше наприкінці жовтня бійці ССО знищили техніку російських окупантів на $25 млн на Запорізькому напрямку. Українським військовим вдалося знищити БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС та РЛС "Зоопарк". Техніку Збройних сил Російської Федерації уражено за допомогою артилерійського вогню.