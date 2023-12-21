США розпочали термінові перемовини щодо використання $300 млрд активів Росії для України, – ЗМІ

Деякі американські чиновники висловили занепокоєння, що країни світу не поспішатимуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі або в доларах, якщо відбудеться прецедент конфіскації.

Адміністрація Байдена розпочала термінові переговори з союзниками стосовно використання $300 мільярдів активів Центрального Банку РФ для допомоги Україні. Подробиці повідомило видання The New York Times.

Попри юридичні застереження, політики зважують наслідки використання цих російських активів для допомоги Києву у військових діях. Адміністрація Байдена, як йдеться у повідомленні, "тихо сигналізує" стосовно нової підтримки конфіскації понад 300 мільярдів доларів активів російського ЦБ, схованих у західних країнах. Розпочалися термінові обговорення з союзниками щодо використання коштів для допомоги Україні у військових діях у той момент, коли фінансова підтримка зменшується, згідно з даними високопосадовцям з Америки та Європи.

Донедавна міністерка фінансів Джанет Л. Єллен стверджувала, що без дій Конгресу конфіскація коштів "не є чимось, що юридично допустимо в Сполучених Штатах". Деякі американські чиновники також висловили занепокоєння, що країни світу не поспішатимуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі, або ж в доларах, якщо американська сторона Сполучені Штати створить прецедент конфіскації.

Адміністрація в координації з представниками "Великої сімки" почала аналізувати те, чи може вона використовувати свої наявні повноваження, чи їй варто звернутися до Конгресу щодо використання відповідних коштів. Підтримка такого закону зростає в Конгресі, що вселяло в адміністрацію Байдена оптимізм стосовно надання необхідних повноважень.

Перемовини між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, юристами та активізувалися останніми тижнями, зі слів офіційних осіб, при цьому адміністрація Байдена тисне на Велику Британію, Італію, Францію, Німеччину, Японію та Канаду, щоб вони підготували стратегію до другої річниці вторгнення військ РФ на територію України.

Багато деталей залишаються предметом гарячих дискусій. Політики мають визначити спрямовання грошей безпосередньо в Україну чи використання на її користь іншим чином.

Вважається, що основна частина російських депозитів перебувають в Європі, зокрема, у Швейцарії та Бельгії, які не входять до "Великої сімки". Наразі тривають дипломатичні перемовини щодо того, як отримати доступ до цих фондів, деякі з яких у євро та інших валютах. Серед варіантів, які обговорювали західні країни, — безпосередній арешт активів і передача їх Україні, використання отриманих відсотків та інших прибутків від активів, які зберігаються в європейських фінансових установах, на користь України або використання активів як застави для кредитів Україні.

Нагадаємо, 20 грудня видання Spiegel повідомило, що Федеральний генпрокурор ФРН Петер Франк має намір конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських коштів. На думку слідчих, конфіскація грошей як засобу вчинення злочину можлива, оскільки платіжне доручення для банківського холдингу J.P. Morgan вважається спробою обійти санкції ЄС.