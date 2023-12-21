"Тихий вбивця": китайські рибалки зняли рідкісну субмарину-невидимку КНР (фото, відео)

За даними журналістів, у Type 039C можуть бути торпеди і надзвукові протикорабельні крилаті ракети YJ-18 з радіусом до 547 км.

Рибалки в східній частині Китаю стали свідками рідкісної появи одного з нещодавно модернізованих підводних човнів. Кадри зафіксували в середу, 20 грудня. Судячи з усього, човен Type 039C вирушив у море для участі в навчаннях. Про це повідомляє Newsweek.

Відеозапис підводного човна Type 039C, який Пентагон класифікує як субмарину класу Yuan, опублікував у соцмережі Weibo користувач із прибережної провінції Чжецзян.

Підводний човен Type 039C

Флот КНР вважається найбільшим у світі кількісно та продовжує випускати більше військово-морських і комерційних кораблів, ніж будь-яка інша країна. Надводний і підводний флот зростає і, судячи з усього, за рішенням генсека ЦК КПК і голови КНР Сі Цзіньпіна, має перетворитися на сучасну силу Піднебесної, яка домінуватиме в регіоні до кінця десятиліття.

У флоту Народної визвольної армії КНР є 17 підводних човнів класу Yuan. Ці дизельно-електричні човни "вважаються одними з самих тихих убивць", зазначають автори публікації.

Type 039C — підводний човен, модернізований з використанням стелс-технології, яка знижує ймовірність виявлення. Його вперше помітили аналітики супутникових знімків у травні 2021 року. І тільки в липні наступного року керівництво китайського флоту офіційно визнало, що такий човен у них є.

Підводний човен Type 039C

Дизайн Type 039C не новий, але в нього все ж є низка деталей, на які звертають увагу військові дослідники. За словами OSINT-аналітика Х.І. Саттона (H.I. Sutton), підводний човен проєктували таким чином, щоб вона не потрапляла на радари. Формфактор і можливість протидіяти радарам на середніх частотах збільшує час зворотного сигналу.

"Наразі вже майже зрозуміло, що відмітна форма човна Type-039C класу Yuan покликана збільшити його виживаність", — зазначив Саттон. Швеція також розробляє подібну субмарину, але китайська Type-039C — єдина з тих, що введені в експлуатацію.

Коментатори на платформі Weibo зазначали, що у Type 039C, ймовірно, мають бути торпеди та надзвукові протикорабельні крилаті ракети YJ-18 з операційним радіусом до 547 км.

Підводний човен Type 039C

У день, коли відео підводного човна з'явилося в соцмережах, армія КНР опублікувала фото, зроблені під час навчань, але де це відбувалося, не повідомляється.

Нагадаємо, що 30 листопада стало відомо, що у РФ спустили на воду підводний крейсер "Архангельськ".

Також повідомлялося, що на початку грудня з'явилася інформація про те, що виробник субмарин для російського флоту звільнив гендиректора і зазнав збитків на 20 млрд рублів.