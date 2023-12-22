"Усі цілі": російські дрони зруйнували квартиру ведучого телемарафону Ковальського (фото)

Журналіст зазначив, його сім'я не постраждала, а квартири більше немає.

Унаслідок атаки БПЛА по Києву, проведеної російськими збройними силами ввечері 21 грудня, було пошкоджено квартиру відомого українського журналіста Андрія Ковальського. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, житло знаходилося на верхніх поверхах будинку в Солом'янському районі, який постраждав унаслідок обстрілу.

Андрій Ковальський написав про обстріл квартири

Як повідомив журналіст, його сім'я — дружина і діти — залишилися цілими.

"Друзі, всім дякую за підтримку. Усі цілі — і то добре", — написав Ковальський.

Крім того, його дружина Тетяна Хитрик прокоментувала цей інцидент.

"Вижили і це головне... Квартири тепер немає", — написала вона.

Пост дружини Ковальського

Зазначимо, що Андрій Ковальський — український журналіст, який спеціалізується в галузі спорту, а також ведучий на телеканалі ICTV і головний ведучий марафону "Єдині новини". Його дебют як телевізійного ведучого відбувся 1999 року.

Російські дрони зруйнували квартиру ведучого телемарафону Ковальського Російські дрони зруйнували квартиру ведучого телемарафону Ковальського

Обстріл Києва 22 грудня: що відомо

Увечері 21 грудня російські війська атакували Україну дронами камікадзе. О 23:06 повітряну тривогу оголосили в Києві. Уже за півгодини в Київській міській військовій адміністрації заявили, що в столиці працюють сили ППО.

Унаслідок роботи ППО по ворожих цілях у Солом'янському районі уламки влучили в житловий будинок.

За словами мера міста Віталія Кличка, у Солом'янському районі госпіталізували одного постраждалого. Також він написав у Telegram, що є повідомлення про потрапляння уламків у приватний будинок у Дарницькому районі, а також пошкодження будинку в Голосіївському районі столиці.