"Усі цілі": російські дрони зруйнували квартиру ведучого телемарафону Ковальського (фото)
Журналіст зазначив, його сім'я не постраждала, а квартири більше немає.
Унаслідок атаки БПЛА по Києву, проведеної російськими збройними силами ввечері 21 грудня, було пошкоджено квартиру відомого українського журналіста Андрія Ковальського. Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, житло знаходилося на верхніх поверхах будинку в Солом'янському районі, який постраждав унаслідок обстрілу.
Як повідомив журналіст, його сім'я — дружина і діти — залишилися цілими.
"Друзі, всім дякую за підтримку. Усі цілі — і то добре", — написав Ковальський.
Крім того, його дружина Тетяна Хитрик прокоментувала цей інцидент.
"Вижили і це головне... Квартири тепер немає", — написала вона.
Зазначимо, що Андрій Ковальський — український журналіст, який спеціалізується в галузі спорту, а також ведучий на телеканалі ICTV і головний ведучий марафону "Єдині новини". Його дебют як телевізійного ведучого відбувся 1999 року.
Обстріл Києва 22 грудня: що відомо
Увечері 21 грудня російські війська атакували Україну дронами камікадзе. О 23:06 повітряну тривогу оголосили в Києві. Уже за півгодини в Київській міській військовій адміністрації заявили, що в столиці працюють сили ППО.
Унаслідок роботи ППО по ворожих цілях у Солом'янському районі уламки влучили в житловий будинок.
За словами мера міста Віталія Кличка, у Солом'янському районі госпіталізували одного постраждалого. Також він написав у Telegram, що є повідомлення про потрапляння уламків у приватний будинок у Дарницькому районі, а також пошкодження будинку в Голосіївському районі столиці.