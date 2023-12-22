Приховувала командирів ХАМАС: Ізраїль зруйнував мережу тунелів у Газі

За даними журналістів, вищі посадові особи ХАМАСу ховалися в цій мережі тунелів, коли терористичне угруповання почало наступ на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про руйнування масштабної мережі тунелів ХАМАС, розташованої під Палестинською площею в місті Газа. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Згідно із заявою військових, високопоставлені члени ХАМАСу перебували в цій системі тунелів, коли терористичне угруповання почало свій наступ на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Підземна структура з'єднувала будинки, офіси та укриття високопоставлених членів ХАМАСу, включно з недосяжним лідером військового крила терористичного угруповання Мухаммедом Дейфом, а також впливовим представником ХАМАСу в секторі Гази Ях'ї Сінваром.

Армія оборони Ізраїлю сканувала тунелі й отримувала з них розвідувальну інформацію протягом останніх днів, ідеться в повідомленні.

Військові заявили, що тунелі зруйнували елітний інженерний підрозділ "Яхалом" і 401-а бронетанкова бригада.

Війна в секторі Гази та пропозиція перемир'я

Ізраїль запропонував ХАМАСу умови перемир'я на один тиждень, як повідомило видання Axios, щоб змусити звільнити близько 40 заручників. Згідно з пропозицією Ізраїлю, як ішлося в повідомленні, до групи звільнених мають увійти жінки. Також це стосується чоловіків віком від 60 років, хворих або важко поранених заручників, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Ізраїльські офіційні особи розповіли, що завдяки цьому плану Ізраїль погоджується на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. Це перша пропозиція країни після зриву угоди минулого місяця, яка призвела до семиденного припинення вогню та звільнення понад 100 заручників.

Нагадаємо, у листопаді ХАМАС назвали умову звільнення ізраїльських чоловіків-заручників. Бійці угруповання висловили готовність обговорити можливість повернення чоловіків, які є заручниками в Ізраїлі, в обмін на можливість повернення чоловіків в обмін на звільнення кількох "високопоставлених палестинців" з ізраїльських в'язниць.