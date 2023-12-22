"Поведінку Росії не схвалюють навіть у Китаї": експерт про ядерні погрози Путіна (відео)

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, навіть Китай не схвалить використання ядерної зброї Росією.

Використання ядерної зброї — це фактично порушення загальної системи безпеки, що існує від самого початку створення такої зброї. І навіть Китай, що відомий своїм дружнім ставленням до РФ і її очільника Володимира Путіна, негативно реагує на погрози щодо застосування ядерної зброї. Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ 24" військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт наголосив, що ядерна зброя — це, перш за все, зброя стримування, а не нападу.

"Таку поведінку Росії не схвалюватимуть навіть у Китаї. Я нагадаю, коли в Дмитра Медведєва (заступник голови Ради Безпеки РФ — ред.) починається "феєрія думок" і він починає всім погрожувати ядерною зброєю, то в Китаї на це реагують негативно. Навіть на такі заяви", — уточнив Коваленко.

У КНР завжди вказували Росії на те, що неприпустимо робити заяви щодо застосування "ядерки".

"Для чого буде використано таку зброю?.. Для нанесення удару по цивільному місту? Щоб загинули десятки тисяч людей?..Чи нанесення ударів по зоні бойових дій? Так і тут немає ніякого сенсу", — додав експерт.

Тактичний ядерний удар по Україні: що означають погрози РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін 25 жовтня провів тренування стратегічних сил ядерного стримування. За словами кандидата політичних наук, виконавчого директора "Міжнародної асоціації малих міст" Олексія Буряченка, це черговий ядерний шантаж Кремля.

У ГУР оцінили "репетицію" ядерних ударів у Росії. В українському Головному управлінні розвідки розповіли, для кого ворог насправді організовував таке видовище. У розвідці переконані, що ворожа "вистава" була спрямована зовсім не на українців.

Водночас країна-агресорка продовжує ядерний шантаж Заходу, не підвищуючи ставок.

На початку жовтня 2023-го президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія посилює свої ядерні погрози. За його словами, розмовами про ядерну зброю ворог лише демонструє свою слабкість.