Переговори по членство України в НАТО можуть початися за пів року, — експосол США (відео)

Експосол США Вільям Тейлор висловив думку, що процес переговорів Києва про вступ до ЄС може зайняти більше часу, ніж переговори про вступ до Альянсу.

Колишній посол США Вільям Тейлор назвав головну умову для вступу України до НАТО — вона має перемогти Росію у війні. Про це він сказав у коментарі на телеканалі FREEDOM.

За його словами, існує можливість почати переговори про членство України в Альянсі вже на наступному саміті НАТО у Вашингтоні (США).

"Думаю, що лідери НАТО ще до цього не дійшли. Вони ще не ухвалили це рішення. У них є кілька місяців, щоб дійти до висновку, щоб дати Україні почати переговори про членство в НАТО. Усі розуміють, що країна, яка воює, не може приєднатися до Північно-атлантичного альянсу. Тим не менш, Україна може почати переговори про членство", — говорить Вільям Тейлор.

Він зазначив, необхідно ухвалити багато рішень, до того, як Україна зможе вступити до НАТО. Вони стосуються механіки, логістики, правил і сумісності озброєнь України з країнами НАТО.

"Всі ці переговори важливі, вони мають початися у липні 2024 року на саміті, а потім, як тільки війна закінчиться, Україна зможе вступити до НАТО. Цей процес необхідно почати тут в Вашингтоні в липні наступного року. Але це може статися швидше — головне закінчити війну і перемогти і тоді переговори можуть завершитися фактичним членством", — сказав експосол.

Крім того, Вільям Тейлор висловив думку, що процес переговорів Києва про вступ до ЄС може зайняти більше часу, ніж переговори про вступ до Альянсу.

"Вступ України до НАТО може відбутися через кілька місяців або через рік після перемоги. Тоді як переговори з Європейським Союзом, імовірно, займуть від двох до трьох років, деякі європейці говорять про п’ять і навіть десять років. Тобто в будь-якому разі переговори з ЄС займуть більше часу, ніж переговори щодо НАТО", — підсумував Вільям Тейлор.

Нагадаємо, що 22 грудня президент України Володимир Зеленський під час звернення до співробітників МЗС заявив, що Україні найскладніше стати повноцінним членом НАТО, проте дипломати мають знайти ключ до вирішення цієї проблеми.

19 грудня Володимир Зеленський висловився про "частковий" вступ України до НАТО. За його словами, йому важко уявити, як можна буде реалізувати подібний сценарій.