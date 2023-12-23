"Ми за покерним столом": у НАТО спрогнозували хід війни в Україні

За словами канцлера Міністерства оборони Естонії Кусті Салма, у РФ кожні півроку мобілізують приблизно 130 тисяч осіб, більшість із яких використовують, як "гарматне м'ясо".

Високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що Росія і Україна вже занурилися у"війну на виснаження", яка, ймовірно, триватиме до 2024 року. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Newsweek.

"Це війна на виснаження. Росія навмисно хоче, щоб ми думали, що вони переживуть, перевершать за продуктивністю українських і західних ворогів", — додав він.

Салм зазначив, що провал довгоочікуваного літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України" і попереджають українських лідерів про довгу війну.

За його словами, результат війни є математичним питанням. Він заявив, що кожні шість місяців "росіяни можуть завербувати 130 000 осіб, але в підрозділи вони можуть сформувати 40 000 осіб". Ці 40 000 осіб, за словами Салма, можуть бути використані як наступальна сила для захоплення нових територій.

"Решта 90 000 мобілізованих будуть використовуватися як гарматне м'ясо — ви використовуєте їх один раз і викидаєте", — сказав Салм.

Він також додав, що кожні півроку Москва втрачає частину військ, еквівалентну приблизно 37 відсоткам тих, хто знову набирається кожні шість місяців.

"Ми за покерним столом. Потрібно вірити статистиці", — сказав Салм.

Що стосується того, чи є російські втрати постійними і досить серйозними, щоб зрештою досягти переломного моменту для Кремля, Салм сказав: "Що стосується живої сили, я думаю, що ми... з точки зору ресурсів і боєприпасів ми ще не досягли цієї точки".

Салм сказав, що Європа на шляху до досягнення цих виробничих потужностей, однак додав, що виготовлення снарядів і фактична передача їх у руки України — це "дві різні речі".

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Путін заявив, що у війні з Україною беруть участь 617 тисяч військових РФ. Однак загалом було 244 тисяч мобілізованих окупантів, 286 тисяч добровольців і 250 тисяч військових, які в лютому минулого року вторглися в Україну.

Також втрати окупантів коментував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що втрати української армії в п'ять разів менші за втрати російської армії.