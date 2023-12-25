Подарунки від Нацгвардії України: ЗС РФ втратили за тиждень 172 одиниці техніки (відео)

Українські захисники успішно вели контрбатарейну боротьбу, знищивши за тиждень 40 артилерійських систем противника, 4 склади з боєприпасами та склади БК.

Українські захисники напередодні Різдва та новорічних свят приготували своєрідний подарунок у вигляді знищеної ворожої техніки. Нацгвардійці підбили десятки одиниць різної бронетехніки, а також артилерійських систем противника. Про це 25 грудня повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

У своїй публікації міністр оприлюднив кадри бойової роботи українських операторів БПЛА з бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

"Різдвяний подарунок від нацгвардійців: знищення ворога на східному та південному напрямках. Наші незламні захисники виконують бойові завдання та знищують загарбників у режимі 24/7", — написав міністр у Telegram.

Втрати Збройних сил РФ за минулий тиждень становили:

21 танк;

6 БТР;

10 БМД;

47 бойових броньованих машин;

41 одиницю автомобільної техніки;

40 гаубиць;

одна РСЗВ;

один ЗРК;

5 мінометів;

4 склади з боєприпасами;

3 системи відеоспостереження.

Також Клименко відзначив бойову роботу українських бійців, які влучно й ефективно вели контрбатарейну боротьбу, внаслідок чого противник втратив десятки артсистем і 34 бліндажі. І хоча міністр не уточнив, за допомогою яких засобів Сили оборони завдали противнику вогневої поразки, на відео можна побачити знищення техніки росіян баражувальними боєприпасами. Таким чином протягом минулого тижня нацгвардійці скоротили чисельність ворожої техніки в Україні на 172 одиниці.

Раніше повідомлялося, що на думку західних експертів, шведська 155-мм колісна самохідна гаубиця Archer показала високу ефективність на полі бою, зробивши свого роду революцію в контрбатарейній боротьбі. У зв'язку з цим американські фахівці розроблять нову стратегію, яка враховуватиме потреби артилерії.