Постійно атакують: росіяни готуються до підриву Кримського мосту, — військовий експерт

За словами Івана Киричевського, після того, як ЗСУ спробували взяти контроль над залізницею, яка йде з Мелітополя на Токмак, окупанти вирішили побудувати паралельну залізницю.

Російські окупанти планують побудувати залізницю вздовж узбережжя Азовського моря, оскільки усвідомлюють, що Кримський міст може бути знищений. Про це повідомив військовий експерт Іван Киричевський в ефірі EspresoTV.

За його словами, цей маршрут буде паралельним до наявної залізниці, яка проходить через Мелітополь. Росіяни планують побудувати альтернативний маршрут для постачання своїх військ на півострові.

"Наші військові намагалися взяти під контроль залізницю, яка йде з Мелітополя на Токмак і далі на Пологи. Росіяни хочуть побудувати паралельну цій залізницю. Однак, коли російські пропагандисти обґрунтовують цей проєкт, вони прямо скаржаться про те, що наші ДРГ дуже активно працювали і працюють на залізничній колії", — зазначив Киричевський.

За словами Киричевського, будівництво нової залізниці буде непростим завданням. Російські пропагандисти вже скаржаться на те, що українські диверсійно-розвідувальні групи регулярно атакують наявну залізницю.

"З іншого боку, це показник того, що Росія розуміє ймовірну загибель Кримського мосту і намагається готуватися до альтернативних варіантів постачання своїх військ", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 15 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кримський міст планували побудувати ще за царя Миколи II і за колишнього лідера Радянського Союзу Йосипа Сталіна.

Нагадаємо також, що військовий аналітик Петро Черник розповів Фокусу, як знищити Кримський міст. За його словами, 3-4 ракети ворожа ППО, можливо, пропустить. Однак, якщо на Кримський міст полетить 50-70 ракет, тоді більшу частину з них зіб'ють.