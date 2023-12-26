Нова тактика: ЗС РФ приховали дані про застосування хімзброї, — ISW (фото)

У публікації 810-ї бригади морської піхоти РФ повідомлялося про гранати К-51, які росіяни планували скидати на українські позиції з безпілотників.

Представники 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відредагували своє повідомлення щодо того, що особовий склад навмисно застосовує хімічну зброю в Україні. Ймовірно, це спроба приховати докази порушення Конвенції про хімічну зброю (КХЗ), учасницею якої вважається РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 грудня.

810-та бригада морської піхоти 22 грудня у своєму Telegram-каналі повідомила про "радикальні зміни тактики" проти Сил оборони України в Кринках: повідомлялося про гранати К-51, які планують скидати на українські позиції з безпілотників.

Гранати К-51

Аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії наповнені хлорпікрином або хлоробензальмалононітрилом. Ці спецзасоби заборонені Конвенцією про хімічну зброю (КХЗ) у військових діях. За інформацією "Радіо Свобода", у закритих приміщеннях дія гранати поширюється на 400 кв. м.

Фото: "Радіо Свобода" | Граната К-51

К-51 в рази потужніша за стандартну поліцейську гранату зі сльозогінним газом, які застосовуються для розгону мітингів. Її створювали в СРСР для військових потреб і співробітників спецслужб. К-51 вважається нелетальним засобом, водночас граната може на певний час позбавити людину можливості чинити опір, таким чином вона стає легкою мішенню.

Між 23 і 24 грудня повідомлення 810-ї бригади морської піхоти в Telegram відредагували: посилання на гранату К-51 прибрали.

Водночас скриншоти повідомлення поширилися в пабліках. Російські джерела критикували представників 810-ї морської піхоти за те, що ті розсекретили "нову тактику" — це говорить про те, що російські сили, можливо, планували цілеспрямовано використовувати К-51 або інші спецзасоби на передовій. Можливо, прибрати згадки про К-51 порадив хтось із російського керівництва.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися біля Авдіївки та Кремінної, під Бахмутом просувань не було. Про це повідомили аналітики ISW.

Також повідомлялося, що українські дрони та комплекси РЕБ завдають шкоди ЗС РФ у районі Кринок.