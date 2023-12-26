"Концентруються на точкових ударах": в Авдіївській ОВА повідомили подробиці наступу РФ (відео)

Наступальні дії військ РФ, як повідомив керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш, відбуваються на різних напрямках. Це стосується промислової зони, Степового та коксохімічного заводу.

Російські війська концентруються на точкових ударах з застосуванням техніки, то одночасно і на промислову зону, Степове та Авдіївський коксохімічний завод. Керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі програми "Лінія фронту" повідомив подробиці.

Він зазначив, що окупанти й надалі тиснуть постійними атаками у цій локацїі. Ворог не зменшує зусиль, постійно змінює тактику, щоб знайти "шпарини" в українській обороні. Легше не стає, оскільки загарбницькі підрозділи намагаються реалізувати свої плани щодо окупації міста.

"Майже постійно в якійсь динаміці, щось змінюють – то йдуть з багатьох напрямків одночасно малими групами, то концентруються на більш точкових ударах з застосуванням техніки", – пояснив він.

Барабаш зазначив, що відбуваються наступальні дії на різних напрямках. Це стосується промислової зони, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Ситуація в районі Авдіївки – дані Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 26 грудня, українські захисники й надалі стримують росіян, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Українські підрозділи й надалі тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Таким чином, протягом минулої доби відбито 27 атак російських окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 — неподалік Невельського та Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, видання Independent 25 грудня повідомило, що українські військовослужбовці відчувають тривогу з приводу того, що військова допомога союзників у вигляді озброєння і боєприпасів може скоротитися. Українські військові кажуть, як йшлося у повідомленні, наразі у Сил оборони є ресурси, щоб утримувати позиції. Однак у разі скорочення постачання озброєння і боєприпасів, ворог може прорвати оборону ЗСУ, і лінія фронту зміниться.