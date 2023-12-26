Угорщина опинилася з найкращими танками в Європі: який ОБТ прийняли на озброєння (фото)

Версія "Леопарда" для угорської армії відрізняється від базового варіанту посиленим бронюванням верху башти та її люків. Також танк Leopard 2A7HUN оснащений новою системою управління вогнем.

Збройні сили Угорщини прийняли перший серійний основний бойовий танк (ОБТ) Leopard 2A7HUN, а також машини підтримки у вигляді самохідного моста Leguan 2HUN і машини технічного захисту Wisent 2. На думку польських оглядачів Defence 24, фактично Угорщина отримала в розпорядження один із найбільш просунутих європейських ОБТ.

Контракт на закупівлю новітнього варіанту німецького Leopard 2 було укладено 2018 року, тоді ж було замовлено й іншу зазначену вище техніку. Вартість підписаного контракту оцінювалася приблизно в 1,6-1,8 млрд євро.

"Таким чином, завершилося довгоочікуване отримання угорською армією першого Leopard 2A7HUN, що дасть змогу місцевим бронетанковим військам здійснити технологічний стрибок порівняно з Leopard 2A4 і пострадянськими Т-72М1, які використовуються для навчання", — підкреслили оглядачі.

Угорський "Леопард"

Leopard 2A7HUN — модифікований варіант німецького базового танка Leopard 2A7 для угорської армії. Основне озброєння — гладкоствольна гармата Rh120 L/55 калібру 120 мм, спарена з універсальним кулеметом FN MAG калібру 7,62 мм. Крім того, на башті встановлено модуль deFNder з допоміжним багатоствольним кулеметом M2 калібру 12,7 мм.

Танк оснащений силовою установкою MTU MB 873 Ka-501 потужністю 1500 к.с. Двигун розганяє 66 тонну машину до швидкості 70 км/год, що свідчить про чудові якості в плані мобільності танка.

Основними змінами угорського танка порівняно з базовим Leopard 2A7 є посилене бронювання стелі башти між люками та посилене бронювання самих люків.

Крім того, угорський Leopard 2A7 оснащений новою системою управління вогнем, яка дає можливість автоматичного відстеження обраної цілі шляхом порівняння контрасту між ціллю та фоном у тепловізійній камері. Машина оснащена панорамним приладом спостереження і цілевказівки PERI RTWL, який замінив PERI R17A2.

За словами міністра оборони Угорщини Крістофа Шалая замовлена версія ОБТ загалом технологічно перевершує навіть ті машини, які використовує німецька армія.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall повідомила, що має намір розробити для Угорщини нову версію комплексу протиповітряної оборони Skyranger 30 на шасі БМП Lynx. Комплекс матиме радіус дії 20 км і зможе уражати цілі програмованими боєприпасами.