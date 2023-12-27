Чи можуть видавати повістки на тимчасових блокпостах у Києві: що відомо

У різних районах столиці з 25 до 28 грудня встановлено тимчасові блокпости, мета яких — удосконалення системи громадської безпеки, заявили в КМВА.

Уже протягом кількох днів у мережі активно поширюється інформація про тимчасові блокпости в різних частинах Києва, де нібито жителі столиці отримують повістки. У зв'язку з цим Фокус зібрав усі деталі і прояснив, чи можуть видавати повістки на цих блокпостах.

Чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві: відповідь КМВА

Представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов 27 грудня в ефірі "Радіо свобода" підтвердив, що з 25 до 28 грудня в Києві було встановлено тимчасові блокпости. При цьому він зазначив, що наразі немає підтвердженої інформації про видачу повісток на цих блокпостах.

"Нам невідомо про видачу повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями, — не виконують функцій безпеки", — заявив спікер.

Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".

Чи видаватимуть повістки на блокпостах у Києві: відповідь ЦПД

У Центрі протидії дезінформації 26 грудня заявили, що в мережі почала поширюватися інформація про те, що тимчасові блокпости та інженерні загородження, які встановили для навчань у столиці, справді використовують для роздачі повісток. Однак, там запевнили, що ця інформація виявилася недостовірною.

Чи можуть видавати повістки на тимчасових блокпостах у Києві

"За офіційними даними керівника столичної ДВА Попка, у різних районах столиці з 25 до 28 грудня Сили оборони спільно з Нацполіцією та іншими підрозділами відпрацьовують навчання з підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності всіх структур", — ідеться в повідомленні ЦПД.

Навіщо встановили блокпости в Києві: пояснення КМВА

Начальник КМВА Сергій Попко 26 грудня пояснив, що різних районах столиці з 25 до 28 грудня проведуть навчання безпеки, під час яких удосконалюватимуть систему громадської безпеки.

Пояснення КМВА

"В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців — це надважливе завдання. І його вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності всіх структур, що забезпечують оборону столиці", — зазначив він.

Згідно з його заявою, сили і засоби, відповідальні за оборону міста Києва, спільно з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною та національною поліцією, а також іншими структурними підрозділами, запланували провести навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня.

Попко зазначив, що в рамках цих навчань передбачено розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та інженерних загороджень. У процесі навчань здійснюється практика перевірки транспорту, документів, а також застосування елементів захисту на блокпостах. Крім того, проводяться демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Мета проведеного навчання полягає у вдосконаленні системи управління, організації та ефективної взаємодії, спрямованих на забезпечення громадської безпеки в разі можливого загострення ситуації. У рамках навчання також розглядаються конкретні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим — це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щодня працюють заради вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу після тренувань виявляти недоліки, виправити помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", — додав Попко.

У Києві проводять навчання з безпеки Фото: КМВА У Києві проводять навчання з безпеки

Також у Київській міській військовій адміністрації 26 грудня повідомили журналістам видання ТСН, що в період навчань на блокпостах, які тимчасово з'явилися в місті, не передбачено видавання повісток.

"На тимчасових блокпостах проводяться навчання Угруповання сил і засобів оборони міста Києва. Складові підрозділи навчань мають чітко прописаний план заходів, зокрема відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Ці навчання є відпрацюванням заходів безпеки", — повідомили журналістам у прес-службі КМВА.

Відповідно до плану навчань, передбачається, що на тимчасових блокпостах не буде проводитися видача повісток. Проте представникам ТЦК і СП дозволено бути присутніми на цих блокпостах, незважаючи на відсутність процедури видачі повісток.

Коли приберуть тимчасові блокпости в Києві

За твердженням Київської міської військової адміністрації, блокпости тимчасово встановлено в місті у зв'язку з проведенням навчань у різних районах Києва з 25 по 28 грудня.

Вони організовані за участю Угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною та національною поліцією та іншими структурними підрозділами.

Чи законне вручення повісток на блокпостах

Раніше, 17 травня, керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі виданню "Суспільне" заявила, що видача повісток дозволена в різних місцях.

"Тобто громадські місця, відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитися повідомлення громадян. Абсолютно не виключено, що і там теж", — сказала вона.

Потім, 18 серпня, ці твердження підтвердив полковник Андрій Гуренко, представник Запорізького обласного територіального центру та служби призову. Він сказав, що вручення повісток у громадських місцях не заборонено законодавством. Однак зупинка транспортного засобу працівниками військкоматів з метою вручення повісток — заборонена.

Якою має бути законна повістка

На сайті "Поради юриста" зазначають, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов'язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер і дата розпорядження ТЦК і СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дата, час та адреса ТЦК і СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Якщо цих обов'язкових реквізитів повістки не дотримано, ви маєте повідомити про це уповноважених осіб і маєте повне право відмовитися від її отримання.

Правильне оформлення повістки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня наголосив, що йому необхідні люди. За його словами, оперування статусом інвалідності II-III груп втратило свою актуальність.