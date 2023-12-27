"Просто неможливо": Данілов відкинув імовірність вступу до НАТО без окупованих територій (відео)

Секретар РНБО додав, що в Конституції України чітко записано членство в ЄС і НАТО, а територіальна цілісність нашої держави визнана всіма цивілізованими країнами світу.

Україна не може вступити до НАТО без окупованих територій. Таку думку висловив Олексій Данілов, секретар РНБО, в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він назвав такі пропозиції "абсолютно неробочою конструкцією". За його словами, наша держава не буде нікуди вступати частинами.

"Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", — пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що в Конституції України чітко записано членство в ЄС і НАТО, а територіальна цілісність нашої держави визнана всіма цивілізованими країнами світу. За його словами, говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина на щось чекатиме, некоректно.

Данілов наголосив на тому, що в росіян лише один план — знищення України, тому боротьба проти окупантів триватиме. За його словами, Росії доведеться змінювати свою Конституцію.

"І перемога буде обов'язково за нами", — повідомив він.

Заяви посадовців щодо вступу України до НАТО

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба на прикладі стільців пояснив, чи чекають на Україну в НАТО. Під час зустрічі в Брюсселі генсек альянсу Єнс Столтенберг вказав українському міністру на його місце. Це відбулося в усіх на очах і підтвердило новий статус України на таких зустрічах.

Експосол США Вільям Тейлор назвав головну умову, виконавши яку, Україна зможе вступити в НАТО. За його словами, відповідні переговори можуть початися вже в липні.

Президент Володимир Зеленський 22 грудня доручив МЗС знайти рішення, щоб Україна змогла стати повноцінним членом НАТО.

Нагадаємо, 21 грудня політолог Антон Кучухідзе розповів, що Росія прагне переговорів, бо не досягла жодної цілі щодо України. РФ зав'язла в Україні та, не маючи можливостей досягнути своїх глобальних цілей, не може йти далі, атакуючи Польщу й держави Балтії.