Уперше після Другої світової: союзник США представив авіаносець для винищувачів 5 покоління (фото)

На опублікованих кадрах — есмінець JS Kaga класу "Ідзумо" під час випробувань. Військовий корабель переобладнали з вертольотоносця на легкий авіаносець.

Японія опублікувала нові знімки есмінця, який зараз модернізується та в найближчому майбутньому має стати одним із перших авіаносців країни з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Newsweek.

На опублікованих 25 грудня кадрах — есмінець JS Kaga класу "Ідзумо" під час випробувань. Про місце зйомок не повідомляють. Військовий корабель переобладнали з вертольотоносця на легкий авіаносець, на якому будуть розміщені винищувачі п'ятого покоління, розроблені в США.

Есмінець JS Kaga

Токіо, найважливіший союзник США в Азії, переозброюється за підтримки Вашингтона. Дві промислові держави прагнуть зміцнити свою оборону на тлі спільних загроз безпеці, що походять від Пекіна та Пхеньяна.

Корабель Kaga перебуває в порту міста Куре (префектура Хіросіма) та вважається найбільшим кораблем Морських сил оборони Японії, поряд із провідним кораблем у цьому класі — JS Izumo.

Військовий корабель Японії

Довжина вертолітних есмінців перевищує 243 метри, а водотоннажність становить 27 000 тонн, що набагато менше, ніж в атомних суперавіаносців ВМС США — 100 000 тонн.

У Японії дислоковано найбільшу чисельність американських військ за межами самих Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що ВМФ Китаю отримали новий десантно-штурмовий корабель. Судно, на яке можуть приземлятися гелікоптери, помітили в прибережній частині Шанхая. У Китаю є вже три такі кораблі.

Також повідомлялося, що китайські рибалки зняли рідкісну субмарину-невидимку КНР, яку називають "тихим убивцею".