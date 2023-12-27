Бійці К-2 влаштували полювання дронами на техніку РФ в районі Соледара та Сіверська (відео)

Українські захисники ліквідували 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан", танк та автомобільну техніку російських загарбників.

Бійці батальйону К-2 організували справжнє полювання на техніку ворога. У Telegram-каналі підрозділу опубліковане відео роботи.

Можна побачити, як українські захисники, ліквідували 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан". Згодом відбулося влучання в танк та автомобільну техніку російських загарбників.

Знищення відбувалося й на території промислової зони. Працювали українські воїни в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

"Насолоджуйтесь хорошою роботою наших екіпажів та підтримуйте військо!" – йдеться у дописі.

Батальйон К-2 на війні проти Росії

Батальйон К-2 – другий лінійний механізований батальйон 54 ОМБр. Підрозділ спочатку сформували як розвідувальну роту бригади, а згодом розширили до 2-го механізованого батальйону.

Ще до повномасштабного вторгнення батальйон К-2 запам’ятався успішними результатами у боях.

У середині березня 2022 року підрозділ тримав оборону населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. З кінця 2022 року по теперішній час бере участь у бойових діях на напрямку Соледар-Сіверськ.

Командує підрозділом Кирило Верес, Герой України, володар почесної нагороди "Золота Зірка" та кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, 26 грудня бійці 14-ої бригади Збройних сил України знищили танки Росії. Воїни волинської бригади зуміли спочатку зафіксувати ворожу бронетехніку, яку окупанти марно намагалися заховати, та згодом знешкодили. Князівські воїни до всього підходять креативно і масштабно. Техніку, яку загарбники намагалися заховати, було успішно ліквідовано.