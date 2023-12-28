На Київщині збільшать кількість блокпостів та посилять перевірки громадян: що сталося

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко закликав бути пильним та повідомляти поліцію про осіб, які роблять фото та відеофіксацію об'єктів оборонної чи критичної інфраструктури в регіоні.

У Київській області посилять заходи безпеки з 28 грудня по 6 січня. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у своєму Facebook.

"Мешканці Київщини мають почуватися у безпеці. З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюємо контрдиверсійні та безпекові заходи в області", — сказав Руслан Кравченко.

Він зазначив, що росіяни під час новорічних свят можуть вдаватися до нових провокацій, тому на раді оборони Київщини ухвалили відповідне рішення. Зокрема, заходи проводитимуть за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади територіальної оборони.

У результаті по всій Київській області збільшать кількість блокпостів, а місця найбільшого скупчення людей ретельно перевірятимуться — торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади.

Зі слів Кравченка, така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними правоохоронців, наразі в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб через здійснення різного роду кримінальних та адміністративних правопорушень.

Голова Київської ОВА попросив мешканців та гостей області з розумінням поставитися до посилених безпекових заходів та можливої зупинки автотранспорту на блокпостах. Зокрема, при собі потрібно мати документи, які посвідчують особу. Також Кравченко закликав бути пильним та повідомляти правоохоронцям про тих, хто робить фото або відеофіксацію об'єктів оборонної чи критичної інфраструктури.

"Безпека регіону і держави – наша спільна відповідальність. Тож робимо все, щоб кожна людина почувалася захищеною", — додав він.

Нагадаємо, 26 грудня стало відомо, що в Києві почали розгортати тимчасові блокпости. Київська МВА повідомила, що з 25 по 28 грудня у столиці проходитиме навчання, яке передбачає відкриття блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.

24 грудня командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак розповів, що з 28 грудня в кожному місті розмістять спеціальні блокпости, призначені для мобілізаційних заходів.