Вирішальний рік: Кім Чен Ин віддав наказ прискорити підготовку до війни, — Reuters

За словами лідера КНДР, Пхеньян продовжить у 2024-му році розширювати співпрацю з "антиімперіалістичними" країнами, серед яких і Російська Федерація.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав новий наказ, який стосується прискорення підготовки до майбутньої війни. Про це повідомляє Reuters.

Армія КНДР та оборонно-промисловий комплекс країни отримали нове завдання. Вони мають посилити свої можливості та швидше підготуватися до війни для протистояння діям Сполучених Штатів Америки. Про це Кім Чен Ин заявив під час свого виступу з доповіддю на тему напрямків політики країни в майбутньому році.

Пхеньян, як заявив лідер КНДР, продовжить розширювати стратегічну співпрацю з нібито "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Також планується посилення співпраці з Росією, оскільки США продовжують звинувачувати Північну Корею в постачанні військового обладнання для ЗС РФ.

"Він (Кім Чен Ин, — ред.) поставив бойові завдання перед Народною армією і секторами промисловості боєприпасів, ядерної зброї та цивільної оборони, щоб ще більше прискорити підготовку до війни", — йдеться в матеріалі.

На це вже відреагував президент Південної Кореї Юн Сук Єль, який відвідав передову військову частину в східній частині країни. Він закликав бійців негайно відповідати, якщо з боку Пхеньяна будуть якісь провокації. Необхідно негайно придушити бажання противника почати ескалацію.

До слова, під час свого виступу Кім Чен Ин також заявив, що 2024-й буде "вирішальним роком" для того, щоб виконати п'ятирічний план розвитку країни, тому на новий рік ставлять різні економічні цілі.

"Він роз'яснив важливі завдання на новий рік, які мають бути динамічно просунуті в ключових промислових секторах", і закликав "стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня посол США при НАТО Джуліан Сміт заявив, що КНДР поставила в РФ понад тисячу контейнерів із боєприпасами. За його словами, Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології — винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.