Ворог за будь-яку ціну прагне захопити Синьківку для прориву на Куп'янськ, – спікер ЗСУ (відео)

Російські загарбники активно застосовують авіацію над Серебрянським лісництвом, намагаючись вибити українців з позицій, заявив керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

На Куп’янському напрямку російські війська не полишають спроб захопити Синьківку. Про це повідомив керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Противник, зі слів військового, прагне за будь-яку ціну захопити цей населений пункт. Бої тривають у цій локації регулярно.

"Це важливий плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ", – повідомив він.

Бойові дії відбувалися не тільки поблизу Синьківки, але також біля Іванівки та Серебрянського лісництва. Загалом українським військам вдалося відбити 12 атак.

Росіяни активно застосовують авіацію над Серебрянським лісництвом, намагаючись вибити ЗСУ з позицій. Окупанти завдали 6 авіаударів, використав 29 дронів-камікадзе та завдав 639 артобстрілів. ЗСУ знищили 56 росіян.

З його слів, за минулу добу не спостерігалося застосування авіаційних бомб ФАБ-500. Російська авіація намагається працювати з відстані.

Ситуація на Харківщині від Генштабу ЗСУ

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак російських військ. Це відбулося біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Слобожанському та Сіверському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Белгородській області.

Нагадаємо, російські війська, як розповів 16 грудня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, активізувалися під Куп'янськом на Харківщині і не втрачають надії захопити Харків. З його слів, в атаці на позиції ЗСУ беруть участь танки та БТР. Журналіст вважає, що окупанти серйозно налаштовані на наступ на Харків.