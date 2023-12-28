"Не думаю, що штучно": Росія "нагнітає ситуацію" в Чорному морі, — Гуменюк (відео)

Речниця ОК "Південь" попередила про підвищену ракетну небезпеку. Ворог вивів одразу три ракетоносії "Калібрів" у море.

ЗС РФ підвищили рівень ракетної небезпеки для України з Чорного моря. Про це в ефірі телемарафону 28 грудня попередила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Сьогодні ситуація в Чорному морі ворогом нагнітається. І не думаю, що штучно", — сказала вона.

Військова пояснила, що протягом тривалого періоду російські ракетоносії не виходили на бойове чергування. Сьогодні ж РФ вивела одразу три — два підводні човни та фрегат "Адмірал Макаров".

"Спорядженість їх разом може сягати 16 "Калібрів". Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку", — підкреслила Гуменюк.

З її слів, "Калібри" — це високоточна зброя, тож ЗС РФ застосовують її відповідно. Цими ракетами часто б’ють по конкретних цілях.

"Вони давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної, критичної, будь-якої промислової інфраструктури, яка важлива для функціонування української економіки. І звісно, не залишається поза увагою припортова інфраструктура, яка також не дає спокою ворогу", — додала речниця ОК "Південь".

Коментар Наталії Гуменюк (про ситуацію в Чорному морі — з 0:23)

Нагадаємо, ЗС РФ переозброїли українські МБАК "Вишгород" та "Аккерман". Вони були захоплені під час окупації Бердянська.

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