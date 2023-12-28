Учасник АТО попросив його ув'язнити за ґрати, аби лиш не мобілізували

Українець відмовився від повістки, бо не хотів залишати саму хвору матір. На суді він заявив, що не служить з 2016 року і повертатись у ЗСУ не збирається.

В Україні засудили чоловіка, який відмовився служити в ЗСУ. Раніше він брав участь в АТО і вже був засуджений за те, що залишив частину. Про це відомо з вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21 грудня.

Уродженець села Збитин 17 травня відмовився від отримання "бойової повістки". Відповідно до неї чоловік мав бути відправлений наступного дня на службу.

За даними суду, українець стоїть на обліку як військовозобов’язаний. Більш того, він пройшов медогляд і був визнаний ВЛК придатним.

У призначену ТЦК дату ухилянт не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від призову. За даними суду, він "не заперечує фактичні обставини справи, наслідки розуміє, діє добровільно".

Під час судового засідання українець повністю визнав свою вину. Він заявив, що "не бажає служити, бо в нього вдома залишиться сама мати, яка хворіє".

У вироку йдеться, що від повістки чоловік відмовився свідомо і 18 червня "просто працював". Законних підстав для відстрочки у нього немає.

69-річна хвора мати ухилянта не має статусу інвалідності. Проте, за даними довідки з медзакладу, вона "потребує сторонньої допомоги" через остеохондроз, протрузію та інші захворювання.

"Він не бажає виконувати військовий обов’язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама", — передали в суді.

Ухилянт є учасником бойових дій і вже був засуджений — за самовільне залишення служби у 2014 році. Тоді він сам "демобілізувався" додому на понад рік і повернувся в частину лише в грудні 2015 року. Чоловік відбув за це іспитовий строк і з 2016 року не служить. З його слів, і "не буде".

Учасника АТО засудили до трьох років ув’язнення.

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