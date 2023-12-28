"Закладається конфлікт": екснардеп назвав несправедливим законопроєкт щодо мобілізації (відео)

Люди не знають відповідальних за ініціативи щодо мобілізації в Україні, які порушують права громадян, а нові норми, як зазначив колишній нардеп Ігор Луценко, здатні запустити негативні процеси на користь Росії.

Український військовий та екснардеп Ігор Луценко вважає, що новими нормами законопроєкт щодо мобілізації здатні спровокувати конфлікт у суспільстві. Подробиці він повідомив в ефірі програми Наталії Мосейчук.

На його думку, такий злоякісний підхід може запустити серйозні внутрішні проблеми. Авторів таких ініціатив ніхто не чув. Це свідчить про те, що ніхто не бажає брати на себе відповідальність за ухвалення законопроєкту.

"Швидше за все буде ухвалено несправедливий документ, який залишить нехороше відчуття", – пояснив він.

Ігор Луценко додав, що зараз фактично вирішується хто, та в якому порядку йде гинути за Батьківщину. Виявляється, немає людей, які здатні взяти відповідальність за законопроєкт на себе.

"Хотілося б побачити щось інше замість того, що зараз відбувається. Коли всі від нього "морозяться", – наголосив колишній нардеп.

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Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Увечері, 25 грудня, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, що передбачають масштабні зміни процесу мобілізації та військового обліку громадян. Ініціатори вирішили, що дані людей, які порушують військовий облік, варто розмістити у реєстрі боржників і зможуть застосувати такі санкції:

заборонити виїзд за кордон;

обмежити право керування власним транспортним засобом та отримання прав;

заборонити проведення угод із майном;

обмежити права на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями — тобто заблокувати банківські рахунки;

відмовляти у кредитах і позиках;

призупиняти отримання пільг і послуг від держави.

Нагадаємо, 27 грудня омбудсмен розкритикував законопроєкт про мобілізацію. Дмитро Лубінець звернув увагу на те, що у документі йдеться стосовно заборони на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.