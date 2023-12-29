"Диво можливе": у 15-річного Сашка з кліпу Imagine Dragons знову є дім (відео)

Один із донорів платформи UNITED24 побудував нове житло для сім'ї хлопчика з Миколаївської області, який втратив свій дім через російське вторгнення.

Підліток Саша із села Новогригорівка Миколаївської області, який став головним героєм кліпу гурту Imagine Dragons на пісню Crushed, отримав новий дім. Про це йдеться в Telegram-каналі фандрейзингової платформи UNITED24.

Повідомляється, що з моменту знайомства оператора-постановника Imagine Dragons Тая Арнольда та українського підлітка Сашка, який через вторгнення російської армії втратив свій дім, минув уже рік.

За цей час мережа один із донорів UNITED24, мережа магазинів "Аврора", побудувала для сім'ї 15-річного Сашка нове житло. На сторінці платформи з'явилося відповідне відео.

"І ось Саша вже відкриває свій новий дім. Знову в компанії Тая Арнольда, з яким вони стали друзями. Ця історія свідчить про одне: диво можливе, якщо об'єднати зусилля", — йдеться в публікації.

Український підліток знявся в кліпі Imagine Dragons: що відомо

Нагадаємо, 10 травня на YouTube опублікували кліп американського гурту Imagine Dragons на пісню Crushed, у якому показано історію 14-річного Сашка з деокупованого українського села Новогригорівка, який втратив дім через російську агресію.

Підліток провів глядачам своєрідну екскурсію приміщеннями зруйнованої бібліотеки та школи, а також вулицями, де із землі стирчать російські ракети.

Imagine Dragons — Crushed

Саша розповів журналістам, що знятися в кліпі Imagine Dragons йому запропонував американський фотограф і співак. За словами хлопчика, зйомки тривали приблизно тиждень. Процес затягувався через погодні умови та відсутність у селищі електрики.

"Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився", — сказав підліток.

Фокус також писав про пенсіонерку з окупованого села Кохани Херсонської області, яка втратила будинок і витратила накопичені виплати від держави на дрон для українських військових.