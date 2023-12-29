Деяким чоловікам видаватимуть повістки на блокпостах на Київщині: кого це стосуєтьсягіо

Силовики на блокпостах перевірятимуть документи у громадян. Якщо з'ясується, що особа перебуває у розшуку черех ухилення від призову, або не оновила свої дані, їй можуть виписати повістку

На Київщині триватимуть посилені заходи безпеки з 28 грудня по 6 січня 2024 року, в результаті чого було збільшено кількість блокпостів у регіоні. Комендант Київської області Руслан Олійник розповів у коментарі "ТСН.ua", чи пов'язані ці заходи з мобілізацією.

Він зазначив, що подібні заходи на території області проводяться один-два рази на місяць.

"Зараз контрдиверсійні та безпекові заходи будуть проведені за дорученням Руслана Кравченка, начальника КОВА, які погоджені з військовим командуванням. Їх мета — виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин", — сказав Руслан Олійник.

Він зазначив, що також передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та автомобілів на блокпостах, у результаті в регіоні проведуть контрдиверсійні заходи з 28 грудня по 6 січня 2024 року.

Чи шукатимуть ухилянтів від мобілізації в регіоні

Олійник наголосив, що пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх, хто порушив закон. Крім цього, це стосується не лише мешканців Києва та області, але й інших мешканців з усіх куточків України, які пересуваються регіоном. У рамках фільтрації відпрацьовується оперативна інформація, проводяться спільні заходи з Нацполіцією та СБУ. Зокрема, це комплекс завдань із безпекових питань.

Кому вручатимуть повістки на блокпостах

З його слів, усі заходи в регіоні планові, не було жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації. Проте за встановленим порядком на блокпостах вручатимуть повістки чоловікам. Якщо правоохоронці під час перевірки виявлять, що особа перебуває в розшуку через ухилення від призову, або не поновила облікові дані в ТЦК та СП, то співробітники військкомату випишуть повістки таким громадянам.

"Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА", — додав він.

Нагадаємо, 26 грудня в різних районах Києва почали розгортати тимчасові блокпости. Зі слів начальника КМВА Сергія Попка, потрібно регулярно підвищувати рівень навичок, взаємодії та боєздатності тих структур, що забезпечують оборону столиці.

28 грудня голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив про посилення заходів безпеки з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року в Київській області. З його слів, на раді оборони Київщини ухвалили відповідне рішення через те, що ворог може вдатися до нових провокацій під час новорічних свят.