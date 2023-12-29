Обстріл Києва: чоловік на палаючому автомобілі врятував інших водіїв від пожежі (відео)

За словами киянина, він не шкодує про своє рішення, хоч і отримав сильні опіки обличчя. Його вчинок уберіг інші транспортні засоби від масштабного вогню.

Російські окупанти вранці 29 грудня атакували Київ ракетами, що призвело до пожеж у різних районах міста. Один із чоловіків, чий автомобіль почав горіти, вирішив вивезти його з парковки, щоб ніхто більше не постраждав. У коментарі "Новини Live" він поділився своїми емоціями.

На відеоролику, який було опубліковано в мережі, можна побачити, що автомобіль киянина стояв на одній зі стоянок для автомобілів, куди впали осколки російських ракет.

Чоловік побачив, що його автомобіль почав горіти, тому швидко підбіг до нього і попри вогонь вивіз його в інше місце, тим самим убезпечивши власників інших машин.

Після інциденту журналістам вдалося зв'язатися з киянином і взяти в нього коментар з цього приводу. Він одразу зазначив, що не боявся, адже масштаб пожежі міг сильно збільшитися.

"Я прийшов, а тут уже машини згоріли. Ззаду в мене тільки трохи почав горіти автомобіль. Вскочив у машину, було темно, я відчинив двері, висунув голову і поїхав одразу", — ділиться емоціями киянин.

На обличчі в чоловіка можна побачити сильні опіки, однак від медичної допомоги він відмовився, адже не любить ходити по лікарях.

Про своє рішення він не шкодує, адже вдалося врятувати від великої пожежі інших власників автомобілів.

"Ну навіщо, щоб ще машини горіли? Я взяв і погнав машину до мийки. Чого я буду боятися? Чесне слово", — продовжив розповідь водій.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти атакували українську столицю та інші мирні міста України. У результаті двоє людей загинули, а ще деяких продовжують шукати під завалами. Також було пошкоджено будівлю метро "Лук'янівська" та цивільну інфраструктуру. Різні поранення дістали щонайменше 30 осіб.