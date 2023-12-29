"Щось сталося": РФ виводить підрозділи на лівому березі Дніпра на Херсонщині, — оглядач

Підрозділи, які виводять, діяли за кордоном "Піщанівки-Пойми" та в районі Підстепового. Олександр Коваленко припускає, що вони зазнали великих втрат.

На лівому березі Херсонщини окупанти через втрати змушені вивести свої підрозділи для відновлення. Про це 29 грудня написав у своєму телеграм-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, у зоні відповідальності угрупування військ "Дніпро" ЗС РФ на лівому березі Херсонської області розпочався процес виведення підрозділів 205-ї ОМСБр 49-ї загальновійськової армії. Підрозділи 205-ї ОМСБр діяли за кордоном "Піщанівки-Пойми" та в районі Підстепового.

"Але щось сталося, що їм знадобилося відновлення. Нагадаю, що таким, що втратив боєздатність, підрозділ вважається коли втрати перевищують 30%. У нинішніх реаліях, ЗС РФ рідко коли виводять підрозділи із зони бойових дій на відновлення навіть за втрат 60%. Відновлюватимуть ставропольських чушкарів на "курортах", в районі Джанкоя", — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, що бійці ТрО у районі Серебрянського лісництва на Донеччині змусили російських вояків накивати п'ятами. Протягом дня запеклого бою українські захисники знищили 4 ворожі танки, 2 пошкодили й 1 "затрофеїли", а також знищили 1 БМП, пошкодили 2 та знищили 2 МТ-ЛБ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдруге знищили штурмову колону ворога на Куп'янському напрямку. Рух ворожої бронетехніки відстежував з повітря український дрон і корегував удари по них артилеристів ЗСУ.