"Може посилитися тиск, щоб заморозити війну": Захід недооцінив Росію, — генерал Бундесверу

Через нестачу озброєння українські військові були змушені вночі проводити вручну розмінування. Тим часом росіяни закупають через Казахстан німецькі холодильники, щоб виробляти дрони.

Світ недооцінив "стійкість" російських окупантів і мав завищені очікування від контрнаступу ЗСУ. Про це в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung 29 грудня заявив генерал-майор Бундесверу, один з найближчих радників міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та керівник ситуаційного центру України Крістіан Фройдінг.

Про контрнаступ ЗСУ

"Оглядаючись назад, очікування, що українці досягнуть у своєму оборонному бою того, чого ми щиро бажали їм і собі, а саме, що вони досягнуть якнайшвидших військових успіхів, було, звичайно, перебільшеним", — зазначив він.

Військовий підтвердив, що контрнаступ загальмувався в тому числі й через нестачу деякого озброєння. Захисники не мали підтримки з повітря, а наявні засоби ППО довелось направити на захист населених пунктів та інфраструктури від ворожих атак.

"Крім того, Україна атакувала надзвичайно добре розвинуті російські позиції, які були заміновані та забарикадовані до такого ступеня, якого ми, мабуть, ніколи раніше не бачили в такому масштабі", — підкреслив Фройдінг.

За його словами, зрештою ЗСУ стикнулись зі "значними збоями" в роботі машин для розмінування і були змушені просуватись піхотою. Міни, встановлені, окупантами, довелося розміновувати вручну — вночі. Це відібрало багато часу та принесло "великі втрати".

"Україна все ще утримує приблизно 80% своєї території, і на цій основі може посилитися тиск, щоб заморозити війну. Це можливо, але не той варіант, який ми хочемо, і саме тому наша постійна підтримка України є такою важливою", — пояснив генерал.

На його думку, ЗСУ все ж досягають успіху. Німецький військовослужбовець нагадав, що Україні вдалося повернути 50% втраченої території та витіснити Чорноморський флот РФ з західної частини Чорного моря.

Про занижені очікування від РФ

Проте представник Бундесверу не став заперечувати, що Захід недооцінив Росію. Він підтвердив, що на момент повномасштабного вторгнення з боку ЗС РФ ще не бачили такої "стійкості".

"Ми також не побачили, що їм вдасться те, що ми зараз чітко спостерігаємо: вони будуть нарощувати свій військово-промисловий комплекс, розширювати його, нарощувати виробничі потужності, незважаючи на режим санкцій", — додав Фройдінг.

Він припустив, що на Заході не врахували й можливу підтримку РФ. Зокрема, Північною Кореєю, Китаєм або навіть країнами глобального півдня.

"Відомо, що Росія закуповує споживчі товари, щоб потім використовувати їх у військових цілях, зокрема для виробництва безпілотників", — розповів генерал.

Військовий навів приклад, що країні-агресорці навіть вдається використовувати у військових цілях освітлення для холодильників. Зокрема, експорт німецьких холодильників у Казахстан "вибухнув" під час війни. Росіяни дістають з них мікросхеми керування.

Про втрати Росії

Водночас він підкреслив, що втрати Кремля — "величезні". За даними західних відомств, ЗС РФ втратили в боях 300 тисяч своїх бійців та чотиризначну цифру танків і БМП. Проте набір людей у лави окупантів триває.

"І, звісно, ​​ми бачимо ці масштабні інвестиції у збройову промисловість, які також супроводжуються збільшенням потужностей і розширенням, особливо у виробництві боєприпасів", — зазначив Фройдінг.

За його словами, ЗС РФ вийдуть з війни в України "ослабленими як матеріально, так і кадрово".

"Москва ризикнула і втратила значну частину модернізованих російських Збройних сил, як з точки зору особового складу, так і сучасної техніки. Персонал, який вони зараз набрали, погано навчений", — наголосив представник Бундесверу.

Він спрогнозував, що РФ зможе змінити своє положення за приблизно 5-8 років. На Заході серйозно сприймають такий ризик, і це "часове вікно" керує діями партнерів України.

Нагадаємо, російські окупанти вивели свої підрозділи на лівобережжі Херсонщини. За припущенням аналітиків, ворожі угрупування потребували відновлення через великі втрати.

У ГУР 29 грудня розповіли, за яких умов у Кремлі можуть захотіти завершити війну в Україні.