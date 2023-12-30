"Не помста за "Новочеркаськ": вантаж на ВДК готували для атаки 29 грудня, — Подоляк (відео)

За словами радника голови ОП, для атаки 29 грудня використовували 122 ракети різного класу і 36 модифікованих дронів. Масований ракетний обстріл включав п'ять синхронізованих за часом хвиль, покликаних перевантажити систему ППО і ПРО.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ", який ЗСУ знищили в порту Феодосії 26 грудня, перевозив безпілотники Shahed і боєкомплект, що призначалися для масованої атаки 29 грудня. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі YouTube-каналу журналістки Юлії Латиніної.

За його словами, подібні операції вимагають ретельного планування і підготовки: їх не можна назвати помстою за "Новочеркаськ", Кримський міст або щось подібне.

"Для того, щоб провести таку синхронізовану, багатоволнову атаку, потрібно порівняно багато часу для планування — визначення цілей, дорозвідка цілей, поєднання часових параметрів <...> Грубо кажучи, багато математичних формул, які потрібно обрахувати. І навіть у такому разі це займе півтора місяця, припустимо <...> Тому це ніяка не помста — була цілеспрямована підготовка", — пояснив він.

Єдине, напевно, про що шкодують автори цього "геноцидного удару" по Україні, це те, що зараз "літня" зима, досить тепла погода, додав Подоляк. Із загального плану атаки прибрали деякі складові, які могли б створити додаткові труднощі, такі як удари дронами по теплоцентралях.

Масований удар 29 грудня: як планувалася атака

ЗС РФ провели синхронізовану атаку, щоб на виході отримати один прилітний час і одночасний удар по об'єктах. За словами Михайла Подоляка, загалом було 122 (120) ракет різного класу і 36 модифікованих дронів.

"Грубо кажучи, те, що довше летить, випускається раніше ("шахеди" раніше). Потім — крилаті ракети 101-ті, 555-ті, 55-ті (ракети типу Х-) йшли через страт-авіацію". Трохи пізніше до них додалися Х-22, які трохи швидше доходять, потім додалися ракети "Кинджал" (п'ять штук, МіГи злітали)", — пояснив представник ОП.

Останніми в рамках такої "ракетної хвилі" були балістичні "Іскандер" — їх запускали з Брянської, Курської області та Криму. Загалом, масований ракетний обстріл включав п'ять синхронізованих у часі хвиль, які мали перевантажити систему ППО та ПРО.

Подоляк також уточнив, що для масштабного удару обрали саме великі міста України: Київ, Львів, Запоріжжя, Одесу, Харків, Херсон — і обстріл ішов не по військових об'єктах.

Удар із "геноцидним компонентом" по цивільному населенню, розрахований на емоції, не передбачав військові цілі або навіть цілі критичної інфраструктури.

Подоляк пояснив як, готували обстріл 29 грудня: 122 ракети, синхронізували час

"Військових об'єктів взагалі не було в цьому переліку. Удари були по центрах міст, по багатоквартирках, об'єктах соціальної інфраструктури. Критична інфраструктура — це Херсонська, Харківська області, але там воно постійно під ударом перебуває", — зазначив він, уточнивши, що по Херсону зазвичай застосовують РСЗВ, а по Харкову — цього разу було багато модифікованих С-300, С-400.

Масований удар 29 грудня: що збили

За попередніми даними, всі п'ять ракет "Кинджал", які летіли на Київ, були збиті. Але для уточнення потрібен більш ретельний аналіз.

"Попередньо, зі 120 ракет, 87 було збито. З 36 "шахедів" 27 було збито", — пояснив Подоляк.

Представник ОП також звернув увагу на те, що повітряні тривоги стали частиною повсякденної рутини — і багато хто нехтує важливими заходами безпеки.

"Руйнування масштабні, але оскільки в нас в Україні вже звикли до того, що потрібно дійсно серйозно ставитися до роботи сирен, особливо в ці дні, особливо в різдвяні святкові дні, то, відповідно, жертви є. Їх поки що близько 18 загиблих і понад 70 поранених, зокрема діти, але, на жаль, остаточна цифра буде дещо вищою, тому що ще є завали", — пояснив він.

Станом на 5 вечора 29 грудня, російська атака забрала життя 30 осіб, ще 150 дістали поранення.

Удар по ВДК "Новочеркаськ": у ЗСУ з'явилася нова зброя

До всього іншого, радник ОП поділився відомостями про те, що в України тепер є якісь нові озброєння, які надалі застосовуватимуть частіше.

"Опціональний вибір сьогодні в України з точки зору того, що буде далі відбуватися на південному напрямку є дещо ширшим, ніж Storm Shadow. Я так делікатно скажу, і буде зрозуміло, що є інші інструменти, які будуть все інтенсивніше використовуватися", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що в Польщі після прольоту ракети викликали голову російської дипмісії й вимагають роз'яснень.

Раніше повідомлялося, що після, мабуть, наймасштабнішого ракетного обстрілу з початку вторгнення Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН.