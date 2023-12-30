За останні два тижні ЗМІ підтвердили загибель п'яти офіцерів ЗС РФ (інфографіка)

За даними журналістів, 2023-й рік став для російських окупантів більш кровопролитним, ніж 2022-й.

Протягом останніх двох тижнів стало відомо про загибель щонайменше п'яти офіцерів Збройних сил Російської Федерації у званні від підполковника. Про це йдеться у зведенні російського інтернет-видання "Медиазона" від 29 грудня.

Повідомляється, у 2023 році російська армія зазнала більше втрат, ніж у 2022-му. Так, в останньому зведенні минулого року, складеному журналістами і волонтерами на підставі публічних повідомлень, значилося трохи більше ніж 10 тисяч загиблих військових ЗС РФ. Наразі відомо, що за 2022 рік загинуло щонайменше 15,5 тисячі окупантів.

Що стосується списку російських військових, загиблих у 2023 році, він містить уже понад 40,5 тисяч імен. Очікується, що до кінця 2024 року ця цифра також зросте щонайменше на третину.

Як зазначають журналісти, за останні два тижні до списку загиблих додалося ще 1 100 осіб. Серед них є один полковник і чотири підполковники:

полковник Андрій Мельников, 48 років. Служив у штабі 36-ї загальновійськової армії в Улан-Уде.

підполковник Дмитро Кацуба, 39 років. Був тимчасовим виконувачем обов'язків начальника 126-го військового слідчого відділу.

підполковник Микола Комаров, 48 років. Служив у Центрі спеціального призначення "Сенеж" Сил спеціальних операцій.

підполковник Роберт Мірзоєв, 50 років. Був найманцем ПВК "Вагенер". До 2018 року служив військовим медиком у частині Росгвардії в Махачкалі.

підполковник Олексій Пермяков. Немає даних про вік і місце служби.

Нагадаємо, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 20% флоту Російської Федерації вже немає. Він зазначив, що Силам оборони України вдалося знищити низку великих військових суден ЧФ РФ.

Раніше, 25 грудня, глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що за тиждень ЗС РФ втратили 172 одиниці техніки. Він зазначив, що українські захисники успішно вели контрбатарейну боротьбу, знищивши 40 артилерійських систем противника, 4 склади з боєприпасами та склади БК.