Понад півмільйона вбитими та пораненими: у Британії розповіли, що буде із ЗС РФ у 2025 році

Збільшення середньодобових показників втрат ЗС РФ протягом 2023 року може свідчити про "деградацію" армії ворога. Для відновлення когорти висококваліфікованих і досвідчених військових частин, Росії знадобиться близько 5-10 років, розповіли в британській розвідці.

У 2023 році в Україні зросла середньодобова кількість втрат Збройних Сил Російської Федерації порівняно з 2022. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter) 30 грудня.

"Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком", — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка з посиланням на українську владу заявила, що збільшення середньодобових показників може відображати "деградацію" ЗС РФ. В оборонному відомстві Британії вважають, що Росії знадобиться 5-10 років для того, аби відновити когорту висококваліфікованих і досвідчених військових частин.

Якщо наступного року кількість РФ втрачатиме особовий склад такими ж темпами, то до 2025 року російська армія втратить понад півмільйона людей вбитими та пораненими. Для порівняння Радянський Союз втрати 70 тисяч військових у дев'ятирічній радянсько-афганській війні, додали в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що протягом останніх двох тижнів було вбито щонайменше п'ять офіцерів ЗС РФ. Йдеться про полковника і чотирьох підполковників.

Того ж дня у ЗМІ повідомили, що російська армія вийде з війни ослабленою через величезні втрати особового складу та техніки. За даними західної розвідки, близько 300 тисяч окупантів були вбиті або сильно поранені.