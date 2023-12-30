РФ атакувала модернізованими Х-101: оглядач розповів, що ворог встановив на ракету (відео)

Окупанти намагалися підвищити вживання дозвукових ракет з кінця 2022 року. Українська ППО без зусиль збивала Х-101/555 від початку повномасштабного вторгнення, розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що модернізована ракета Х-101/555, яку ворог запустив під час атаки по Україні, не є новою "чудо-зброєю". Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він зазначив, що 29 грудня було опубліковане відео, на якому дозвукова крилата ракета Х-101/555 відстрілювала теплові пастки під час польоту над територією України.

"У багатьох відразу виникло багато питання щодо цього, мовляв, це, що, нова "wunderwaffe" (перекладається з німецької як "чудо-зброя", — ред.) ракета у росіян з'явилася? Ні", — сказав він.

Коваленко наголосив, що не потрібно створювати ажіотаж із того, що того не варте, адже це може допомагати й російській пропаганді, яка почала захоплюватися творінням своїх "кулібіних", зокрема посилаючись на здивовані вигуки українців.

Зі слів експерта, з кінця 2022 року росіяни намагалися підвищити вживання своїх дозвукових ракет, які є основною їхньою компонентою тактичного та стратегічного рівня, проте які українська ППО збивала без особливих зусиль від початку повномасштабного вторгнення.

Він наголосив, що окупантам "нічого розумнішого на думку не спало", тому вони встановили на ракети Х-101/555 систему відстрілу пасток Л-504 862-4-22.

"За ідеєю, відстріл пасток здійснюється при вході ракети в зону з ешелонованої ППО, або коли система попередження про опромінення РЛС сигналізує про загрозу, за рахунок чого спрацьовує відстріл", — пояснив він.

Коваленко розповів, що також на Х-101/555 встановлюють додаткову систему оптичної корекції траєкторії по супутникових знімках "Отблеск-У", яка підвищує точність ракети за допомогою наведення на основі зіставлення контурів місцевості й бази її візуальних зображень.

Він додав, що наразі важко сказати, як це допомагає ворожим ракетам проривати українську протиповітряну оборону, оскільки 29 грудня 87 з 90 ракет Х-101/555 були збиті.

ЗС РФ атакували Україну модернізованими ракетами Х-101/555

29 грудня російські військові для ударів по Україні використали модернізовані крилаті ракети X-101. Зі слів військового ЗСУ і фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", ворог оснастив ракети технологією для відволікання радарів наведення засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що відстріл відбувається шість разів по чотири пастки на останніх кілометрах до цілі.

Нагадаємо, вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою ракет. Звуки вибухів чули жителі Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Львова та Києва. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог атакував майже всім, що має у своєму арсеналі. Натомість командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук зазначив, що окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей, з яких 114 було знищено.