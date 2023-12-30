Чехія відмовилася пояснювати РФ, чому для ударів по Бєлгороду використали її озброєння

В МЗС Чехії заявили, що залюбки візьмуть участь в засіданні Радбезу ООН, де Росія оголосить про виведення військ з іншої країни.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що Чехія на засіданні ООН, яке хоче зібрати Росія щодо обстрілів Бєлгорода, не буде пояснювати використання її боєприпасів Україною. Про це він 30 грудня написав у своєму Х (твітері).

Зокрема, він відреагував на заяви РФ з вимогою Чехії пояснити, чому Україна нібито застосувала для ударів по Бєлгороду ракети до РСЗВ чеського виробництва Vampire.

"Ми відмовляємося йти туди, куди нас кличе Росія. Чехія ніколи не буде інструментом отружної брехнею пропаганди агресора. Як тільки Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі ООН — ми з радістю прийдемо", — заявив дипломат.

Заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський вимагав присутності Чехії на засіданні Радбезу ООН о 22:00, 30 грудня, яке Росія скликала через ніби-то український обстріл Бєлгорода.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони РФ заявили, що для атаки на Бєлгород Україна нібито використала дві ракети "Вільха" у забороненому касетному спорядженні, а також реактивні снаряди РСЗВ Vampire чеського виробництва.

Раніше повідомлялося, що речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила "київський режим", а також британських та американських "консультантів" в обстрілі Бєлгорода. Також Захарова закликала світ відреагувати на "жорстокий теракт", і що тиша буде сприйнята як пособництво.